北市街友沿路試開機車後置物箱...竊走20萬日幣 警2小時查獲
王姓街友日前在北市中山堂附近閒晃，沿路試開他人機車後置物箱，正巧有個沒蓋緊，讓他竊走錢包和20萬元日幣逃逸。警方獲報調閱監視器畫面，2小時內找到他，警詢後依竊盜罪嫌送辦，贓款日幣20萬元和錢包則發還被害者。
中正一分局博愛路派出所6月8日早上5點多接獲民眾報案，稱前一天把機車停在機車格KTV唱歌，孰料後置物箱沒蓋緊，要帶去日本花用的20萬元日幣和錢包不翼而飛。
警方調閱監視器畫面，鎖定特徵，發現是慣竊王男（60歲）所為，同日早上7點多循線至他常出沒的華江橋附近找人，第一次沒找到，員警又再去一次，果然找到他。他見警方上門坦承犯行，員警在他身上查獲尚未被銷贓的錢包和20萬元日幣，查扣發還被害者，警詢後將王男依竊盜罪嫌函送法辦。
中正一警方呼籲，貴重物品務必隨身攜帶或妥善保管，一旦離開車輛後，要記得再次檢查汽車車門、機車置物箱物品是否有攜帶及確實上鎖，以免遭有心人士覬覦。
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