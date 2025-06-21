北市街友沿路試開機車後置物箱...竊走20萬日幣 警2小時查獲

王姓街友日前在北市中山堂附近閒晃，沿路試開他人機車後置物箱，正巧有個沒蓋緊，讓他竊走錢包和20萬元日幣逃逸。警方獲報調閱監視器畫面，2小時內找到他，警詢後依竊盜罪嫌送辦，贓款日幣20萬元和錢包則發還被害者。

中正一分局博愛路派出所6月8日早上5點多接獲民眾報案，稱前一天把機車停在機車格KTV唱歌，孰料後置物箱沒蓋緊，要帶去日本花用的20萬元日幣和錢包不翼而飛。

警方調閱監視器畫面，鎖定特徵，發現是慣竊王男（60歲）所為，同日早上7點多循線至他常出沒的華江橋附近找人，第一次沒找到，員警又再去一次，果然找到他。他見警方上門坦承犯行，員警在他身上查獲尚未被銷贓的錢包和20萬元日幣，查扣發還被害者，警詢後將王男依竊盜罪嫌函送法辦。