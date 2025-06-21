影／饒河街喬債...他說一句「不要這樣」 無辜捲入遭2人當街暴打

王姓男子日前開車載朋友喬債務，在饒河街211號附近的空地等待，因介入說一句「不要這樣」，反被熊姓男子等2人當街毆打，王男眼睛瘀青、濺血，送醫縫了多針後報警提告。松山警方調閱監視器畫面，隔天便帶回熊男，另名犯嫌已掌握身分偵辦中，警詢後依傷害罪嫌函送法辦。

松山警方15日早上7點多獲報，王男（25歲）稱凌晨3點多受友人請託，載至饒河街一帶要喬債務，在一旁等待時，因為對方喬債時對朋友大小聲，介入說一句「不要這樣」，沒想到就被對方2打1，還一路追打，釀臉部受傷濺血。

警方調閱監視器畫面，發現當時雙方約10餘人聚集饒河街空地，熊男（21歲）等2人犯案後騎車逃逸，事後通知熊男到案，熊男到案坦承犯行，供稱「只有我打人」，但警方認定當時是2打1，掌握另名動手犯嫌偵辦中；雖然王男和熊男後續和解並至派出所撤告，但警詢後仍依傷害罪函送法辦，以維社會治安。