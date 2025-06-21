影／樹林汽車模具鐵皮工廠清晨大火 一度波及隔壁工廠

新北市樹林區1間汽車模具鐵皮工廠今天清晨發生火警，火勢一度波及隔壁工廠，新北市消防局出動42車151人搶救，火勢於上午6時許獲得控制，無人受傷，起火原因待查。

新北市消防局今天清晨5時26分獲報，樹林區樹潭街1間汽車模具鐵皮工廠發生火警，火勢一度波及隔壁工廠，消防局出動42車151人前往搶救，火勢於上午6時31分獲得控制，6時42分撲滅，燃燒面積1200平方公尺，無人受傷，起火原因待查。