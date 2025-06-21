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影／樹林汽車模具鐵皮工廠清晨大火 一度波及隔壁工廠
新北市樹林區1間汽車模具鐵皮工廠今天清晨發生火警，火勢一度波及隔壁工廠，新北市消防局出動42車151人搶救，火勢於上午6時許獲得控制，無人受傷，起火原因待查。
新北市消防局今天清晨5時26分獲報，樹林區樹潭街1間汽車模具鐵皮工廠發生火警，火勢一度波及隔壁工廠，消防局出動42車151人前往搶救，火勢於上午6時31分獲得控制，6時42分撲滅，燃燒面積1200平方公尺，無人受傷，起火原因待查。
據了解，火警現場為1間汽車模具公司，鐵皮廠房內不明原因起火燃燒，並延燒至相鄰塗裝公司，因模具工廠內有金屬器材，而遭波及的塗裝公司內有大量保麗龍材料，以致火勢一發不可收拾。新北消防局呼籲樹林及鄰近的新莊、板橋民眾將門窗緊閉，如要外出，請配戴口罩。
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