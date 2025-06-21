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車禍沒受傷 女裝失智詐保518萬

聯合報／ 記者王聖藜張宏業／台北報導

鍾姓女子（中）涉詐保518萬元。圖／刑事局提供
鍾姓女子（中）涉詐保518萬元。圖／刑事局提供

鍾姓女子發生交通事故未受傷，謊稱背痛、頭暈向醫院取得「輕微顱內出血、腦水腫」診斷證明，在院接受智能測驗時裝痴呆，成功向國泰3家保險公司詐保518萬餘元，台北地檢署昨依詐欺罪起訴鍾女。

2020年12月，鍾女騎車行經桃園市中壢區龍東路，與後方賴姓騎士小碰撞，鍾女明知僅擋泥板擦到，自己並未受傷，當天卻赴桃園市聯新醫院就診，自述「車禍、背部疼痛、頭暈」取得診斷證明書。

鍾女之後又住院並做頭部斷層掃描，獲取「頭部外傷併腦震盪併輕微顱內出血、背部挫傷併疼痛、腦水腫」診斷證明，據此以車禍受傷為由向國泰人壽申請理賠。

2022年3月，鍾女在醫院接受智能測驗，偽裝記憶受損致檢測結果為中度認知功能異常，取得乙種診斷證明書，再向國泰申請理賠。

起訴指出，鍾女持續偽裝失能加重，2022年8月接受知能篩檢測驗、臨床失智評估量表、貝氏憂鬱量表，取得短期記憶力不佳，輕度失智，之後再前往醫院檢查，獲得MMSE檢測為重度認知功能障礙。

鍾女藉此陸續向國泰、元大與安達3家保險公司申請理賠，詐保518萬餘元，因保險公司察覺有異向警方報案，北檢檢察官黃珮瑜指揮刑事局偵七大第一隊及中山分局共同偵辦。

車禍 失智 保險

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