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牡蠣賊出沒 嘉義蚵農大失血

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義報導

嘉義蚵農控訴蚵棚被偷割，要採收時才發現整棚都被割光。圖／蚵農提供
嘉義蚵農控訴蚵棚被偷割，要採收時才發現整棚都被割光。圖／蚵農提供

夏天正值牡蠣產季，肥美蚵仔吸引市場買氣，也引來「蚵賊」覬覦；嘉義縣近日頻傳海上蚵棚遭竊，多名蚵農控訴，竊賊在夜間駕駛小型快艇出沒，偷割整棚牡蠣後迅速離去，一棚損失高達10萬元，更有漁民連年被偷，報案無下文只能認賠，直言無奈又心痛。

受西南氣流影響，嘉義沿海有蚵棚被沖壞或漂離原位，成為竊賊下手目標。布袋海巡隊指出，竊賊多在夜間出沒，開小艇靠近蚵棚後將一串串牡蠣迅速甩上船，再逃離現場，由於海域範圍廣闊、監視設施不易設置，蒐證查緝相當困難。

蚵農表示，每年牡蠣成熟採收期就是失竊高峰期，去年被偷3棚，今年又被偷2棚，累積損失數十萬元，這種狀況每年都會發生，但都沒人出面處理，陳情後也無下文，許多蚵農都被偷過，真的非常無奈，盼找到解決偷蚵賊的作法與管道。

有當地知情人士透露，討海人都了解蚵仔的產季，前幾天西南氣流帶來豪雨，導致布袋鎮好美里多座蚵棚受損，因為缺蚵，有人才會去偷割別人的蚵棚，但這類竊案真的很難抓，蚵殼上又沒有寫名字，若無法當場逮人，對方一旦上岸就不會承認，偷來的蚵也早已經脫手轉賣。

漁業科長張建成說，蚵農之間可建立守望相助機制，加強彼此聯繫，若發現漂流蚵棚應主動協助尋主歸還，共同維護養殖秩序與財產安全，也呼籲蚵農如發現異狀，可立即通報「118」海巡服務專線專案，以利快速處置。

布袋海巡隊表示，牡蠣產季價格高，竊案頻傳屬財產竊盜，海巡單位近年配合警方加強巡查，未來也將結合科技偵防、社區通報機制及定點巡邏，提升即時應變與蒐證能力。

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