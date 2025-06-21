頭份查獲狗肉集團倉庫 搜出6櫃動物遺體

新竹動保團體日前會同新竹縣動防所及頭份警方前往現場查緝，最後請來屋主開門進入，案件才曝光。圖／新竹縣流浪動物珍愛協會提供

新竹縣、苗栗縣動防所會同新竹縣流浪動物珍愛協會前往頭份郊外的珊珠湖山區一處倉庫，破獲非法狗肉集團的冷凍倉庫，除大量狗肉、狗尾巴，還發現山羌、山豬、水鹿等屠體，以及疑似貓狗等肉塊，總共塞滿6座冰櫃、共800公斤。現場未發現嫌疑人，肉品來源仍待追查。

苗栗縣動防所表示，將把肉品送驗，查明受害動物物種，並追查屠體來源，現場未發現嫌疑人，承租的越南籍租客也未在場，將釐清屋主與租客關係，查明後依法處置；若涉及一、二級保育類動物，將移請警方調查。

台中檢警4月查獲違法交易石虎屍體，陸續拘捕3名越南籍移工。據了解，石虎獵捕案與頭份狗肉倉庫案為不同案件。

珍愛協會表示，此為全台規模最大的非法狗肉販售集團的冷凍倉庫之一，協會2個多月前，在該倉庫發現疑似外籍移工宰殺保育類動物及貓狗，直到4月底遭爆料有移工殺石虎、殺狗後，該倉庫就無人再進出。

該協會會同新竹動防所、頭份警方到場，由屋主開門，現場發現8座大小冰櫃，其中6櫃全滿，搜出整隻山羌、整頭水鹿、山豬及數十尾狗尾巴，以及來源不明肉品等，總重量超過800公斤，現場還有疑似狗肉的肉片包，已送苗栗動保所，化驗DNA比對物種。

初步調查，該集團全年販售狗肉超過2.9萬公斤，非法收益近2千萬元，尚未計入山羌、水鹿、山羊、果子狸、幼獾等動物，甚至有石虎、穿山甲等保育類動物受害。

苗栗縣農業處副處長蔡政新說，接獲檢舉即派員稽查，為保全證據，查扣的800多公斤肉品，已先臨時租用冰櫃保存，將要求原屋主到案說明，釐清是否涉案，並追查外籍租客身分，續調查相關肉品來源。

協會總幹事湯宏正博士表示，調查歷時半年，遭遇諸多外力干擾，據了解承租者為越籍移工，現已跑路後，屋主還抱怨連電費都沒繳。

協會副理事長黃宣富說，這是全台規模最大的非法狗肉販售集團的冷凍倉庫之一，倉庫位於偏僻的山林小徑，希望根本阻斷非法野生動物及犬貓交易的管道。