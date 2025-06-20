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車被亂移！高雄女機車停騎樓慘吞罰單 調監視器驚見真相

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

劉姓女子在高雄市區大樓上班，將機車依規定停放騎樓，但今年4月間發現機車被人移到騎樓外，接到600元到1200元的違停罰單；沒料，繳錢後，6月18日又發生機車遭人移置離譜狀況；劉調閱監視器，查出是一名婦人將她機車拖出後，置之不理，逕行騎機車離去。

劉姓女子向本報投訴指出，在中正四路國華金融大樓某公司上班，平常和其他上班族一樣，將機車依序停在大樓騎樓下；今年4月15日下午她發現機車被他人移置，隨即接到一張轄區前金分駐所警員舉發600元到1200元違停罰單，當時因不知機車被移置原因，600元罰單由家人代為繳納。

未料，6月18日中午12時40分機車被人移位置後，因擋住騎樓行人通道，被人檢舉後，警方依「顯有妨礙他人通行處停車」為由，開出600元到1200元罰單。

劉女接到罰單後氣炸，經調閱大樓監視器，發現一名短髮的中年婦人將她的機車從機車群裡拖出後，擋住騎樓通行道即置之不理，逕行騎機車離開。

轄區新興警分局指出，中正四路國華金融大樓騎樓是違停熱區，今年5月接獲113件違停檢舉案；6月18日中午12時許獲報在中正四路某大樓騎樓有違規停車情形，員警到場後對一輛違規停放騎樓通道的機車掣單舉發。

後續該機車車主致電表示，她原本依規定停放機車，不料遭人移動致違規，經調閱現場影像係一名婦人所為，警方將主動協助撤銷該張罰單；另針對婦人擅自移車涉及強制罪行為，將另通知到案說明釐清。

警方呼籲，民眾應遵守交通規範停放車輛，以維大眾行的權益，另也提醒切勿為了停車擅自移動他人車輛，將可能涉犯強制罪。

劉姓女子在高雄市區大樓上班，將機車依規定停放騎樓，監視器拍下一名婦人將劉的機車拖出後（紅圈處），置之不理，騎乘自己機車離去。圖／讀者提供
劉姓女子在高雄市區大樓上班，將機車依規定停放騎樓，監視器拍下一名婦人將劉的機車拖出後（紅圈處），置之不理，騎乘自己機車離去。圖／讀者提供
劉姓女子在高雄市區大樓上班，將機車依規定停放騎樓，監視器拍下一名婦人將劉的機車拖出後（紅圈處），置之不理，騎自己機車離去。圖／讀者提供
劉姓女子在高雄市區大樓上班，將機車依規定停放騎樓，監視器拍下一名婦人將劉的機車拖出後（紅圈處），置之不理，騎自己機車離去。圖／讀者提供
劉姓女子在高雄市區大樓上班，將機車依規定停放騎樓，機車莫名被人移置，４月接到違停罰單。圖／讀者提供
劉姓女子在高雄市區大樓上班，將機車依規定停放騎樓，機車莫名被人移置，４月接到違停罰單。圖／讀者提供
劉姓女子在高雄市區大樓上班，將機車依規定停放騎樓，監視器拍下一名婦人將劉的機車拖出後（紅圈處），置之不理，騎乘自己機車離去。圖／讀者提供
劉姓女子在高雄市區大樓上班，將機車依規定停放騎樓，監視器拍下一名婦人將劉的機車拖出後（紅圈處），置之不理，騎乘自己機車離去。圖／讀者提供
劉姓女子在高雄市區大樓上班，將機車依規定停放騎樓，監視器拍下一名婦人將劉的機車拖出後（紅圈處），置之不理，騎乘自己機車離去；害劉女挨罰。圖／讀者提供
劉姓女子在高雄市區大樓上班，將機車依規定停放騎樓，監視器拍下一名婦人將劉的機車拖出後（紅圈處），置之不理，騎乘自己機車離去；害劉女挨罰。圖／讀者提供

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