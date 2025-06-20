嬰兒哭鬧遭月嫂打耳光 屏東縣府停止其服務並啟動調查

今天有網友在Threads社群PO文指出，屏東縣一名月嫂因嬰兒哭鬧，有打嬰兒耳光的不當對待行為。屏東縣政府社會處得知後前往，立即停止該名月嫂的服務，並啟動相關調查，如查證屬實，將裁罰6萬到60萬元，並在月嫂平台永久除名。

縣府社會處表示，今日上午Threads社群有民眾上傳月嫂不當對待嬰兒影片，10時55分指派社工人員前往產家進行調查，並要求該名月嫂停止服務，全案進入調查，若有違法將依兒少法罰鍰6萬到60萬元，並公布其姓名或名稱。

社會處表示，影片中的月嫂是去年11月加入本縣月嫂平台，服務年資7個月，已服務過6名產婦，目前服務第7名產婦。縣府社會處委託的月嫂平台督導，曾於6月18日到宅訪視月嫂服務情形，查訪結果未發現缺失。