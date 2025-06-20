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泰山男帶3把刀砸碎鄰居家門玻璃 警噴辣椒水、通報強制送醫

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市泰山十八甲重劃區某社區大樓住戶，昨天被家門外噪音驚動，赫然看見外門玻璃遭砸碎、1名男子手持雙刀腰間還掛著菜刀不斷咆哮，嚇得不敢開門，連忙報案。警方噴辣椒水制伏嫌犯，通報救護車強制送醫。

該社區住戶是雙層門，昨天下午5時許，1名婦人聽見噪音開啟內門查看，發現外門玻璃碎落滿地，門外梯間有1男子雙手各持水果刀揮舞，口中念念有詞，時而大聲咆哮，嚇得趕緊關門報警。

林口警分局泰山分駐所2名警員先趕抵，發現該社區居民40歲男子，徘徊在樓層間情緒失控，不僅手持雙刀，腰際還另掛1把菜刀，立刻請求支援，陸續又有6人到達。

不過林男雖然精神狀況極度不穩，被員警喝令即配合放下刀械，但一聽說要送醫院，再度失控奮力掙扎衝撞員警，最後被噴辣椒水制伏，抬上擔架由救護車強制送醫。

據了解，男子離婚、與未滿15歲兒子、母親共3人同住、沒有相關就醫記錄，警方已通報高風險家庭，後續將依恐嚇、毀損罪嫌函送新北地檢署偵辦，同時呼籲民眾若遇到持械危及安全事件，請勿自行接觸，應立即向110報案。

新北市泰山區1名男子昨天身上帶著3把刀，砸破鄰居住家大門玻璃，被警方噴辣椒水制伏，強制送醫。記者林昭彰／翻攝
新北市泰山區1名男子昨天身上帶著3把刀，砸破鄰居住家大門玻璃，被警方噴辣椒水制伏，強制送醫。記者林昭彰／翻攝
新北市泰山區1名男子昨天身上帶著3把刀，砸破鄰居住家大門玻璃，被警方噴辣椒水制伏，強制送醫。記者林昭彰／翻攝
新北市泰山區1名男子昨天身上帶著3把刀，砸破鄰居住家大門玻璃，被警方噴辣椒水制伏，強制送醫。記者林昭彰／翻攝

辣椒水 救護車 失控 噪音 住戶

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