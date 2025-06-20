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49歲婦車禍後「裝病詐保」遭起訴 檢警從社群AI美照揪線索

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

鍾姓女子多年前在桃園騎車遭後方輕微碰撞，鍾女明知僅擋泥板摩擦，卻向醫院取得「顱內出血」診斷證明，接受智能測驗時裝呆，向3家保險公司詐保518萬遭起訴；檢警為證明鍾女認知功能無異常，追蹤其臉書，發現全都是AI生成的超美火辣照，不少男性被其「童顏巨乳」美圖吸引，主動邀約出遊，結果一見本尊竟是49歲中年婦人，嚇得轉頭就跑。

刑事局認為，用AI生成美女圖，需要下達複雜指令，不是一件容易的事，無業的鍾婦在臉書上照片，幾乎都是韓系美女風格，特色是長髮、長腿、大眼，且都是走火辣路線，吸引不少男性加好友私訊約會，這證明鍾婦並未癡呆，失智更不可能，臉書照攏是假，本人與照片有極大差異。

據調查，2020年12月間，鍾婦騎車行經桃園市中壢區龍東路時，後方賴姓騎僅輕微碰撞擋泥板，鍾婦明知自己未受傷，卻赴醫院就診，自陳「背部疼痛、頭暈」，取得診斷證明書。

之後鍾婦又前往苗栗崇光醫院住院，接受頭頭部斷層掃描，醫生跟她說沒事，她反揚言提告醫生診斷不實，最終獲取「頭部外傷併腦震盪併輕微顱內出血、背部挫傷併疼痛、腦水腫」診斷證明。

2021年2月間，鍾婦又前往苗栗為恭醫院就診及住院接受檢查，再以車禍受傷為由，向國泰人壽申請理賠。2022年3月，鍾婦接受MMSE簡易智能測驗時，偽裝記憶受損，檢測結果為中度認知功能異常，申請取得乙種診斷證明書，再向國泰申請理賠，保險人員發現異常，向警方提告。

涉佯裝失智詐保遭起訴的鍾姓婦人，本尊與臉書美照落差極大。圖／讀者提供
涉佯裝失智詐保遭起訴的鍾姓婦人，本尊與臉書美照落差極大。圖／讀者提供
涉詐保的鍾姓婦人使用AI生成「童顏巨乳」美圖，火辣身材吸引不少男性加好友私約。圖／翻攝臉書
涉詐保的鍾姓婦人使用AI生成「童顏巨乳」美圖，火辣身材吸引不少男性加好友私約。圖／翻攝臉書
涉及詐保的鍾姓婦人使用AI生成美女圖放置臉書，吸引不少男性私約。圖／翻攝臉書
涉及詐保的鍾姓婦人使用AI生成美女圖放置臉書，吸引不少男性私約。圖／翻攝臉書

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