影／男國1追撞「下車跳著揮手」提醒來車...運米車急閃滾三圈 警曝安全作法

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聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導

20歲的彭姓轎車駕駛今凌晨4時許載陳姓女性友人，行經國道1號北向54.6公里內壢路段中線車道，疑未保持安全距離，撞上計程車，他下車站在車後跳著揮手警告來車，但因天黑，後方大貨車司機來不及提早避讓，緊急閃避後翻覆受傷。警方建議，發生事故後若無人受傷車輛尚能行駛，請做好警戒後並初步拍照，過程中隨時注意來車動態，並盡速移置安全處所等候警方處理。

警方調查，今凌晨4時43分，彭男開車行經國道1號北向54.6公里內壢路段，疑未保持安全距離，撞上52歲紀姓男子駕駛的計程車，兩車停於中線車道，彭男當下鼻子受傷，19歲陳女則頭暈待在車內。彭男在碰撞後打故障燈，下車查看，見自己的車頭毀損，紀男車尾保險桿也掉了，還來不及拿出三角警示牌，就發現後面有車燈接近，他趕緊跳躍及揮手提醒後車。

當時陳男駕駛運米大貨車，見到前面有車停下，當下立即踩煞車減速，為避免撞上，急將方向盤打右，由於車身重瞬間變換車道，整輛車失去重心，左側輪胎先懸空後，再往前翻覆三圈後停下，車上載運的米袋掉落路面，灑落一地，現場則一片狼藉，散落物占據三個車道，造成後方交通嚴重堵塞。

陳男雖在翻滾時困於大貨車內，但車停下後，僅右大腿疼痛、左膝後腦左受肘擦傷。警方測得3名駕駛都無酒精反應，詳細的肇事原因待調查釐清。

警方表示，正常情況下只要發生車禍，民眾都會下車看看車禍狀況及車損，由於大貨車在2分鐘後即至，車禍當事人來不及保持安全警示距離，幸好大貨車司機反應快，否則傷亡可能不止於此。

國道警呼籲用路人，開車應隨時注意前方動態，發生事故後要在車後50公尺至100公尺放置警示牌，若無人受傷車輛尚能行駛，請做好警戒後並初步拍照，過程中隨時注意來車動態，並盡速移置安全處所等候警方處理，以避免二次事故發生，造成嚴重傷亡。

國道1號北向54.6公里內壢路段，今發生2起車禍事故。記者翁唯真／翻攝
國道1號北向54.6公里內壢路段，今發生2起車禍事故。記者翁唯真／翻攝
國道1號北向54.6公里內壢路段，今發生2起車禍事故。記者翁唯真／翻攝
國道1號北向54.6公里內壢路段，今發生2起車禍事故。記者翁唯真／翻攝
國道1號北向54.6公里內壢路段，今發生2起車禍事故。記者翁唯真／翻攝
國道1號北向54.6公里內壢路段，今發生2起車禍事故。記者翁唯真／翻攝

車道 國道

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