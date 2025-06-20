重慶南路暴衝釀8傷 78歲老董未現身警局...律師：不會逃避責任

78歲貿易商董座邱姓老翁上月23日無照在台北市中正區重慶南路追撞6車釀8傷，7名傷者提告過失傷害罪，警方通知邱翁今天到案說明，孰料邱翁未現身，而是委任律師到場遞交陳報狀，律師強調「要擔負的責任都不會逃避」，也代表邱先生向傷者以及造成社會大眾恐慌道歉。

邱翁委任律師張日昌今天中午到北市中正一警分局，約待了10分鐘後離去，在警分局前接受大批媒體採訪稱，邱翁因案發時受撞擊關係，身體狀況不是很好，收到警方通知書後今天由律師遞交陳報狀，向檢察官報告，待之後邱翁身體恢復好，會配合偵詢、釐清事實。

張日昌說，他代表邱翁向傷者以及造成社會大眾恐慌道歉，直言「應該要擔負的責任都不會逃避」，邱翁家屬有私下和傷者致意，會盡量達成和解。

全案源於，經營日系鋼材進口公司的78歲邱翁，5月23日下午無照駕駛汽車行經重慶南路一段，經漢口街時衝撞前方2輛行進中機車，闖紅燈衝撞過路行人，又撞上一輛706路公車及3輛汽車才停下。

事故導致2名機車騎士四肢擦傷、行人79歲劉姓男子重摔、右小腿骨折、2名汽車駕駛胸部及腿部疼痛，由於衝撞力道巨大，邱翁車輛車頭全毀，安全氣囊爆開，他也一度昏迷受困，現場民眾介入後才協助脫困。

警方確認，邱翁酒測值為0，針對邱翁無照部分製單舉發，其餘違規待交通事故鑑定結果確定後將另研判開罰；全案傷勢最重的劉男女兒，案發隔日即對邱翁提告傷害罪，另名遭撞的特斯拉汽車車主、年約45歲的李姓男子6月1日晚上10時許也到警所完成筆錄，正式對邱翁提告過失傷害罪。

轄區中正一警方表示，事發後致電關心其餘傷者，詢問是否提出告訴，確認除了公車司機以及車上1名乘客外，其餘都提告，日前寄發通知書要求邱翁6月20日到案。