快訊

雨神報到！新北10縣市大雨特報 大雷雨轟「這2地」

重慶南路爆衝釀8傷！78歲老董未現身警局 律師說話了

黑熊開冰箱找食物！17歲老狗奮勇對峙畫面曝光 主人醒來見戰況嚇壞

聽新聞
0:00 / 0:00

重慶南路暴衝釀8傷 78歲老董未現身警局...律師：不會逃避責任

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

78歲貿易商董座邱姓老翁上月23日無照在台北市中正區重慶南路追撞6車釀8傷，7名傷者提告過失傷害罪，警方通知邱翁今天到案說明，孰料邱翁未現身，而是委任律師到場遞交陳報狀，律師強調「要擔負的責任都不會逃避」，也代表邱先生向傷者以及造成社會大眾恐慌道歉。

邱翁委任律師張日昌今天中午到北市中正一警分局，約待了10分鐘後離去，在警分局前接受大批媒體採訪稱，邱翁因案發時受撞擊關係，身體狀況不是很好，收到警方通知書後今天由律師遞交陳報狀，向檢察官報告，待之後邱翁身體恢復好，會配合偵詢、釐清事實。

張日昌說，他代表邱翁向傷者以及造成社會大眾恐慌道歉，直言「應該要擔負的責任都不會逃避」，邱翁家屬有私下和傷者致意，會盡量達成和解。

全案源於，經營日系鋼材進口公司的78歲邱翁，5月23日下午無照駕駛汽車行經重慶南路一段，經漢口街時衝撞前方2輛行進中機車，闖紅燈衝撞過路行人，又撞上一輛706路公車及3輛汽車才停下。

事故導致2名機車騎士四肢擦傷、行人79歲劉姓男子重摔、右小腿骨折、2名汽車駕駛胸部及腿部疼痛，由於衝撞力道巨大，邱翁車輛車頭全毀，安全氣囊爆開，他也一度昏迷受困，現場民眾介入後才協助脫困。

警方確認，邱翁酒測值為0，針對邱翁無照部分製單舉發，其餘違規待交通事故鑑定結果確定後將另研判開罰；全案傷勢最重的劉男女兒，案發隔日即對邱翁提告傷害罪，另名遭撞的特斯拉汽車車主、年約45歲的李姓男子6月1日晚上10時許也到警所完成筆錄，正式對邱翁提告過失傷害罪。

轄區中正一警方表示，事發後致電關心其餘傷者，詢問是否提出告訴，確認除了公車司機以及車上1名乘客外，其餘都提告，日前寄發通知書要求邱翁6月20日到案。

78歲邱姓老翁上月23日無照開車上路，在北市博愛特區內不明原因衝撞，先後碰撞2輛機車、1名行人、1輛公車及3輛汽車，釀8人送醫，其中車損最嚴重的是一輛特斯拉多元計程車（藍車）。記者翁至成／翻攝
78歲邱姓老翁上月23日無照開車上路，在北市博愛特區內不明原因衝撞，先後碰撞2輛機車、1名行人、1輛公車及3輛汽車，釀8人送醫，其中車損最嚴重的是一輛特斯拉多元計程車（藍車）。記者翁至成／翻攝
邱翁委任律師張日昌，代表邱翁向傷者以及造成社會大眾恐慌道歉，直言「應該要擔負的責任都不會逃避」，邱翁家屬有私下和傷者致意，會盡量達成和解。記者翁至成／翻攝
邱翁委任律師張日昌，代表邱翁向傷者以及造成社會大眾恐慌道歉，直言「應該要擔負的責任都不會逃避」，邱翁家屬有私下和傷者致意，會盡量達成和解。記者翁至成／翻攝

車禍 無照駕駛 提告 律師 傷害罪

延伸閱讀

重慶南路大車禍肇事翁「人沒到警局」 委託律師提陳報狀

暑期將至！桃園環、警聯合稽查 改管猴、無照飆仔小心

北市重慶南路78歲暴衝老董終於出院 7傷者怒告

北市重慶南路車禍肇事78歲翁出院 7傷者提告

相關新聞

重慶南路暴衝釀8傷 78歲老董未現身警局...律師：不會逃避責任

78歲貿易商董座邱姓老翁上月23日無照在台北市中正區重慶南路追撞6車釀8傷，7名傷者提告過失傷害罪，警方通知邱翁今天到案...

影／澎湖鉅航58號遊艇驚傳悶燒 1船員跳海逃生獲救送醫搶救

澎湖鳥嶼鉅航58號交通船，今天中午傳出失火，澎消派遣第二大隊副大隊長王思源獲報後，率4人雇船前往支援，以移動式幫浦抽取海...

影／男國1追撞「下車跳著揮手」提醒來車...運米車急閃滾三圈 警曝安全作法

20歲的彭姓轎車駕駛今凌晨4時許載陳姓女性友人，行經國道1號北向54.6公里內壢路段中線車道，疑未保持安全距離，撞上計程...

影／高雄怪男騎機車輕軌路口繞圈圈 義交勸不聽、司機不敢開

林姓男子今天上午9時許騎機車在高市輕軌大順路與建興路口繞圈圈，並停車20分鐘不肯離去，義交勸不聽、列車司機不敢開，直到警...

台中北屯台74上午驚傳翻車 29歲男開車自撞匝道口救出送醫

台中市北屯區台74線西向23公里東山路匝道口，今上午9點多發生自撞翻車事故，趙姓男子（29歲）駕駛1輛白色休旅車疑似未注...

偷蚵賊開快艇行竊再脫手轉賣！蚵農難逮現行犯只能認賠

嘉義縣布袋鎮近期因西南氣流帶來豪雨，導致多座蚵棚受損，牡蠣產季卻爆出偷割蚵棚事件頻傳，漁民控訴，蚵棚被偷採卻難以追查，損...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。