影／高雄怪男騎機車輕軌路口繞圈圈 義交勸不聽、司機不敢開
林姓男子今天上午9時許騎機車在高市輕軌大順路與建興路口繞圈圈，並停車20分鐘不肯離去，義交勸不聽、列車司機不敢開，直到警方趕至將他勸離；林因精神狀況不穩，無法交代阻撓輕軌行車原因，警詢後仍被依公共危險罪嫌送辦，並吞4張罰單。
網路社群Threads有網友今天上午貼文指出，一早就遇到怪人，停在那裏超過20分鐘，義警交談半天也不走，輕軌司機也不敢開，機車騎士還想撞輕軌。
原PO貼出的影片中，只見一名機車男騎士停在輕軌行經的大順路與建興路段，不停繞圈圈，義交看到騎士違規停在輕軌區域，趨前勸說，但騎士不聽勸，直到輕軌列車駛來，仍不肯離去，列車只好停下。
有網友看到影片直指，「報警逮人開罰，不要浪費心力跟他耗。」轄區警方指出，今天上午9時許接獲通報，指三民區大順二路與建興路口有一名機車騎士於輕軌路段來回騎乘，影響輕軌通行。
警方獲報後到場處置，查出騎士是41歲的林姓男子，因林男將機車違規停於輕軌共用區，影響輕軌通行甚鉅，於是先將林男勸離該區域，讓輕軌恢復通車，
據了解，由於林男當下看起來精神狀況不穩，無法交代為何停在輕軌區域，但因林男行為已影響輕軌通行甚鉅，警詢後，依公共危險罪中的妨害舟車行駛安全罪嫌移請高雄地檢署偵辦。
另林男騎機車未依標誌、標線、號誌指示行駛，未依規定使用燈光以及未依規定駛入來車道及非遇突發狀況，在行駛途中於車道中暫停等多項違規，對林開出4張最高累計可處4萬3200元罰鍰的罰單，並當場禁止其駕駛。
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