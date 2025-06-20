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偷蚵賊開快艇行竊再脫手轉賣！蚵農難逮現行犯只能認賠

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導

嘉義縣布袋鎮近期因西南氣流帶來豪雨，導致多座蚵棚受損，牡蠣產季卻爆出偷割蚵棚事件頻傳，漁民控訴，蚵棚被偷採卻難以追查，損失嚴重。地方雖曾逮到竊賊，但私下和解後問題難解，竊案仍每年發生，漁業單位呼籲加強守望與通報，盼遏止歪風。

知情人士透露，討海人都了解蚵仔的產季，前幾天西南氣流帶來豪雨，導致布袋鎮好美里多座蚵棚受損，因為缺蚵，有人才會去偷割別人的蚵棚，但這類竊案真的很難抓，蚵殼上又沒有寫名字，若無法當場逮人，對方一旦上岸就不會承認，偷來的蚵也早已脫手轉賣。

即使發現有人正在偷割，蚵農們互相通報，但等到蚵農開船趕過去時，小偷早已駕著小艇快速逃走，其實幾年前當地漁民曾經成功逮到偷蚵賊，但因為地方鄰里之間重視和諧，最後也只是私下協調和解處理，但直到現在偷割事件仍每年發生，讓不少漁民叫苦連天。

漁業科長張建成說，蚵農養殖牡蠣通常都有固定海域，蚵農會在蚵棚上做記號，識別是誰家的蚵棚，比較有道德的蚵農看到飄移蚵棚，會聯繫失主將棚拖回去，但若蚵棚因風浪而漂到其他區域、標誌已無法辨認，或是遇到比較不肖的人，可能就會直接採收牡蠣。

張建成指出，在海上要抓小偷確實有難度，一般蚵農能做的就是守望相助，以及向海巡署報案失竊，比較沒有其他管道能補償蚵農損失，長久以來都有這個問題存在，尤其現在牡蠣成熟可收成，偷竊的問題就會傳出，讓蚵農相當困擾，只能互相通報加強防範。

嘉義沿海養殖牡蠣進入產期，傳出多起偷割蚵棚事件，漁業單位呼籲加強守望相助及通報。記者黃于凡／攝影
嘉義沿海養殖牡蠣進入產期，傳出多起偷割蚵棚事件，漁業單位呼籲加強守望相助及通報。記者黃于凡／攝影
嘉義沿海養殖牡蠣進入產期，傳出多起偷割蚵棚事件，漁業單位呼籲加強守望相助及通報。記者黃于凡／攝影
嘉義沿海養殖牡蠣進入產期，傳出多起偷割蚵棚事件，漁業單位呼籲加強守望相助及通報。記者黃于凡／攝影
嘉義沿海傳出多起偷割蚵棚事件，若無法逮到小偷正在蚵棚上偷割，一旦上岸就不會承認，偷來的蚵也早已脫手轉賣。記者黃于凡／攝影
嘉義沿海傳出多起偷割蚵棚事件，若無法逮到小偷正在蚵棚上偷割，一旦上岸就不會承認，偷來的蚵也早已脫手轉賣。記者黃于凡／攝影

蚵棚 牡蠣 漁民

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