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台南7旬翁邊走邊掉現金5000元 返家後就接警方來電「找到了」

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南安南區果菜市場47歲蔡姓攤販昨中午收到顧客在其攤位前拾獲現金5000元後，送交市警三分局安中派出所，經警調閱監視器影像後，發現是1名機車騎士消費後不慎掉落，調閱車號通知74歲郭姓老翁，郭翁返家後正心急如焚找尋遺失現金，就突接到警方來電，讓他欣喜若狂。

郭翁接獲派出所的通知，趕忙到所領回該筆現金，他表示，該筆現金是修車費用，下午預計繳款，還好有警方主動追查、聯繫，再三致謝。

據了解，蔡姓攤販在果菜市場擺攤，昨收到顧客在其攤位前拾獲5000元，由於該顧客不方便親至派出所，攤商中午收攤後，將該筆現金繳交至轄區安中派出所，值班警員林威助受理拾得物，並與實習生李偉維分工至市場內調閱監視影像，發現1名機車騎士消費後不慎掉落。

經員警調閱車號，進而通知郭翁到所領回，當時郭翁返家後心急如焚找尋遺失現金時，就突接到警方來電，有人拾獲該筆現金，讓他欣喜若狂。

市警三分局呼籲，民眾外出時，務必將貴重物品妥善保管，若不慎遺失切也不要慌張，可就近至派出所或撥打110報案專線尋求協助。

台南7旬翁昨在安南果菜場消費後不慎掉落現金5000元，經顧客拾獲，交由攤商送交至安中派出所處理。圖／讀者提供
台南7旬翁昨在安南果菜場消費後不慎掉落現金5000元，經顧客拾獲，交由攤商送交至安中派出所處理。圖／讀者提供
74歲郭姓老翁返家後正心急如焚找尋遺失現金，就突接到警方來電，讓他欣喜若狂。圖／讀者提供
74歲郭姓老翁返家後正心急如焚找尋遺失現金，就突接到警方來電，讓他欣喜若狂。圖／讀者提供

監視器 機車騎士

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