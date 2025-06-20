台南7旬翁邊走邊掉現金5000元 返家後就接警方來電「找到了」
台南安南區果菜市場47歲蔡姓攤販昨中午收到顧客在其攤位前拾獲現金5000元後，送交市警三分局安中派出所，經警調閱監視器影像後，發現是1名機車騎士消費後不慎掉落，調閱車號通知74歲郭姓老翁，郭翁返家後正心急如焚找尋遺失現金，就突接到警方來電，讓他欣喜若狂。
郭翁接獲派出所的通知，趕忙到所領回該筆現金，他表示，該筆現金是修車費用，下午預計繳款，還好有警方主動追查、聯繫，再三致謝。
據了解，蔡姓攤販在果菜市場擺攤，昨收到顧客在其攤位前拾獲5000元，由於該顧客不方便親至派出所，攤商中午收攤後，將該筆現金繳交至轄區安中派出所，值班警員林威助受理拾得物，並與實習生李偉維分工至市場內調閱監視影像，發現1名機車騎士消費後不慎掉落。
經員警調閱車號，進而通知郭翁到所領回，當時郭翁返家後心急如焚找尋遺失現金時，就突接到警方來電，有人拾獲該筆現金，讓他欣喜若狂。
市警三分局呼籲，民眾外出時，務必將貴重物品妥善保管，若不慎遺失切也不要慌張，可就近至派出所或撥打110報案專線尋求協助。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言