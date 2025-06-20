聽新聞
0:00 / 0:00

非法越南狗肉販售集團頭份倉庫曝光 查扣800公斤肉品

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

新竹縣流浪動物珍愛協會昨在臉書發文指出，近日在苗栗縣頭份地區查獲全台規模最大的非法越南狗肉販售集團的冷凍倉庫之一，現場發現了大量動物遺體整整6大冰櫃，經苗縣府農業處及動防所配合前往查處並立即送檢，以查明受害動物物種。

據了解，動保團體2個多月前在頭份市郊外的珊珠湖山區，發現該處倉庫有疑似外籍移工宰殺保育類動物及貓狗情形，於是開始注意，後來4月26日立委江和樹在台中爆料有移工殺狗殺石虎後，這處租屋處就再也沒人出現。

新竹動保團體前天下午會同新竹縣政動防所及頭份警方，請來屋主開門進入，發現有一些山羌，山豬，水鹿等非保育類的動物肉體，另外還有幾包不明肉塊，動保團體懷疑是貓狗，目前苗栗縣動保所已送驗DNA比對來確定物種。

發文指出，該集團一年販售狗肉超過2萬9000公斤，非法收益近2千萬元，尚未計入山羌、水鹿、山羊、果子狸、幼獾，更有石虎、穿山甲等一、二級國家保育野生動物。

前天現場發現了大量動物遺體整整六大冰櫃都是滿的，查扣成堆整隻山羌，整頭水鹿、山豬，狗肉及數十尾狗尾巴，其他來源不明肉品，總重量超過800公斤，現場畫面令人怵目驚心，這些冰冷的數字背後，是許多生命的哀歌，「這不僅是對法律的挑戰，更是對自然與生命的漠視。」

協會總幹事湯宏正博士表示，該可疑倉庫調查歷時半年，調查過程一波三折，還面臨諸多外在干擾與阻力，就連原屋主也抱怨經常跳電，承租的越籍移工跑路後，最後連電費也沒付清，更不知道如何處理這些冰櫃內肉品。

他強調，這場行動只是長遠保育工作中的一環，除了打擊非法集團，更重要的是提醒社會「犬貓、野生動物不是商品，牠們本該屬於家中、森林與自然，不該出現在餐桌與冰櫃中。」希望能從根本阻斷非法野生動物及犬貓交易的管道，讓山林的寧靜與動物的尊嚴得以恢復。

苗縣府農處副處長蔡政新則表示，前天接獲檢舉即派員前往稽查，為保全證據，查扣的800多公斤肉品已先臨時租用冰櫃存放，並要求原屋主今天下午到案說明，釐清他是否涉案及外籍租客身分，以利後續調查相關肉品的來源。

現場鐵皮倉庫內有7具冰櫃，其中有6個冰櫃是塞滿的，查扣肉品總重超過800公斤。圖／苗栗縣政府提供
現場鐵皮倉庫內有7具冰櫃，其中有6個冰櫃是塞滿的，查扣肉品總重超過800公斤。圖／苗栗縣政府提供
現場查扣大批犬貓及野生動物肉品，畫面令人怵目驚心。圖／苗栗縣政府提供
現場查扣大批犬貓及野生動物肉品，畫面令人怵目驚心。圖／苗栗縣政府提供
新竹動保團體前天下午會同新竹縣政動防所及頭份警方前往現場查緝。圖／新竹縣流浪動物珍愛協會提供
新竹動保團體前天下午會同新竹縣政動防所及頭份警方前往現場查緝。圖／新竹縣流浪動物珍愛協會提供
新竹動保團體前天下午會同新竹縣政動防所及頭份警方前往現場查緝，最後請來屋主開門進入，這起案件才曝光。圖／新竹縣流浪動物珍愛協會提供
新竹動保團體前天下午會同新竹縣政動防所及頭份警方前往現場查緝，最後請來屋主開門進入，這起案件才曝光。圖／新竹縣流浪動物珍愛協會提供
現場查扣大批犬貓及野生動物肉品，畫面令人怵目驚心。圖／苗栗縣政府提供
現場查扣大批犬貓及野生動物肉品，畫面令人怵目驚心。圖／苗栗縣政府提供

流浪動物

延伸閱讀

恐怖！頭份查獲大規模非法屠宰 水鹿、鼬獾及疑狗肉共800公斤

頭份人口逾10萬卻難覓運動館用地 苗縣府市公所自籌經費開工

越南選美皇后涉詐！觀光署解約 1485萬標案重找代言人

越南選美皇后涉詐 觀光署已解除代言合作

相關新聞

頭份查獲狗肉集團倉庫 搜出6櫃動物遺體

新竹縣、苗栗縣動防所會同新竹縣流浪動物珍愛協會前往頭份郊外的珊珠湖山區一處倉庫，破獲非法狗肉集團的冷凍倉庫，除大量狗肉、...

高雄晚間發生火警！透天厝1樓起火 2人送醫搶救

高雄市新興區仁愛二街今天晚間8時許發生火警，1棟3樓樓房疑1樓起火，消防局動員搶救，約20分鐘撲滅火勢，有2人受傷送醫急救。但晚間8時30分，3樓又餘燼燒起，正搶滅火勢當中，起火原因正由消防局調查。

捕魚突不見蹤影…台東都蘭海邊傳溺水意外 老翁命危送醫

台東今晚間7點半左右傳出一起溺水意外，1名年約70多歲老翁，前往都蘭海邊捕魚，卻突然不見蹤影，剛好一對外國父女在海灘附近...

車被亂移！高雄女機車停騎樓慘吞罰單 調監視器驚見真相

劉姓女子在高雄市區大樓上班，將機車依規定停放騎樓，但今年4月間發現機車被人移到騎樓外，接到600元到1200元的違停罰單...

牡蠣賊出沒 嘉義蚵農大失血

夏天正值牡蠣產季，肥美蚵仔吸引市場買氣，也引來「蚵賊」覬覦；嘉義縣近日頻傳海上蚵棚遭竊，多名蚵農控訴，竊賊在夜間駕駛小型...

畫面曝光！北市74歲翁暴衝「開上人行道」 連撞16車、1行人

台北市大同區今天下午3點多發生暴衝車禍，74歲曾姓男子開BMW電動車行經南京西路167巷，不明原因衝撞，直直開上人行道，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。