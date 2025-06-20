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嘉義東石蚵產季正肥美 「牡蠣竊賊」橫行蚵棚慘遭割光

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導

夏天來臨，正是牡蠣最肥美的產季，但嘉義沿海近日卻頻傳蚵棚遭竊，多名蚵農控訴「牡蠣竊賊」在海上橫行無阻，蚵棚遭一夜割光，一棚損失高達10萬元。有漁民去年被偷3棚、今年又被偷2棚，痛批竊案每年重演，報案卻無下文，求助無門，直呼無奈又心痛。

近期受西南氣流影響，部分蚵棚被沖遠、損壞，牡蠣竊賊趁著夜幕低垂，開著小型船艇在海上偷割蚵棚，將一串又一串的牡蠣甩上船，犯後再迅速駛離，因海上蚵棚範圍廣闊，晚上視線不佳，潮間帶也有視線死角，且無法設置固定監視設備，也增加蒐證困難度。

有蚵農反應，現在正值牡蠣採收季節，牡蠣竊賊橫行海上，他今年被偷2棚、去年被偷3棚，這種狀況每年都會發生，但都沒人出面處理，陳情後也無下文，被偷一棚就損失10萬元，許多蚵農都被偷過，真的非常無奈，盼找到管道解決海上小偷的問題。

布袋海巡隊指出，現在牡蠣產季期間價錢不菲，部分海上蚵棚區因地處偏遠、監控不易，易成為不法分子覬覦目標，偷割蚵棚屬於財產竊盜，多發生於夜間，且犯嫌駕駛小型船艇移動迅速，查緝難度較高，近年配合當地警方進行調查，並適時加強海域巡查作為。

布袋海巡隊表示，為遏止此類竊案，將結合科技偵防、社區通報機制與定點巡邏強度，並呼籲蚵農如有異狀，立即通報118報案專線，以利海巡單位即時派員處置與蒐證。海巡署亦將持續與地方政府、漁業單位及社區合作，加強聯防密度，保障漁民財產安。

嘉義蚵農控訴蚵棚被偷割，要採收時才發現整棚都被割光。圖／蚵農提供
嘉義蚵農控訴蚵棚被偷割，要採收時才發現整棚都被割光。圖／蚵農提供
嘉義蚵農控訴蚵棚被偷割，要採收時才發現整棚都被割光。圖／蚵農提供
嘉義蚵農控訴蚵棚被偷割，要採收時才發現整棚都被割光。圖／蚵農提供
嘉義沿海牡蠣產季正肥美，有蚵農控訴蚵棚被偷割，連年上演竊案卻無解。記者黃于凡／攝影
嘉義沿海牡蠣產季正肥美，有蚵農控訴蚵棚被偷割，連年上演竊案卻無解。記者黃于凡／攝影

蚵棚 牡蠣 海巡署

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