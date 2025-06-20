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毒犯街頭亡命狂飆！逆向撞騎士、車輛後狼狽落網

桃園電子報／ 桃園電子報

桃園街頭上演警匪追逐。昨(19)日11時40分許，桃園警察分局埔子派出所員警何承育及楊修銓巡邏時，於桃鶯路發現一輛白色自小客違規併排停車，員警示意駕駛停車配合稽查取締，該駕駛卻高速逃逸，沿建國東路往龜山方向逃逸，員警在後尾隨並通報龜山分局協助攔查，該車於龜山區建國東路與山鶯路口逆向撞倒機車騎士後仍高速駛離，沿途闖紅燈、蛇行、逆向等違規嚴重危害民眾安全。

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毒犯逆向撞騎士、車輛後狼狽落網。圖：讀者提供
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毒犯逆向撞騎士、車輛後狼狽落網。圖：讀者提供

據悉，該車輛駕駛為了規避查緝，在周邊巷道竄逃，之後於龜山區中興路衝撞前方自小客車，導致車輛水箱破裂冒出白煙，駕駛仍持續逃逸，追逐約8分鐘後，逃進龜山區明興街221巷內，撞擊民宅鐵門後24歲的陳姓男子棄車逃逸，逃進一旁民宅車庫躲藏，員警迅速將他逮捕，陳男因車輛撞擊民宅時左手脫臼痛的大叫，車上52歲的盧姓乘客則撞到臉部鼻血狂流，被員警拉下車制伏逮捕。

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員警在嫌犯車內起獲毒品依托咪酯。圖：讀者提供

警方表示，經查該車輛是租賃車，員警在車內起獲毒品依托咪酯，全案依法移請桃園地檢署偵辦。

 

本文章來自《桃園電子報》。原文：【有片】毒犯街頭亡命狂飆！逆向撞騎士、車輛後狼狽落網

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逆向 毒犯 桃園地檢署

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