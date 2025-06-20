影／高雄少年當街狂毆母親還掐脖 竟是為給1500元租屋被拒

高雄市路竹區中正路昨晚當街上演兒子打媽媽的暴力衝突，媽媽被狂毆頭部打到安全帽都掉在地上，還被掐脖子連連後退，旁人上前勸阻都攔不住，警方獲報到場才知是兒子拿1500元要媽媽幫他租房子但被拒，才會家暴媽媽，警方已通報家暴防治中心介入。

據了解，這名年僅16歲的少年昨晚8時許跟媽媽在路竹區中正路的大街上發生口角，他拿了15張100元的鈔票就要求媽媽要幫他在外面租房子，但43歲的媽媽回覆他，1500元是租不到房子的，沒想到卻惹怒少年，對媽媽破口大罵。

媽媽原本不想理會兒子，但兒子甚至直接動手推打，讓媽媽氣得當場把1500元鈔票就甩在兒子面前，打算騎車離開，沒想到兒子直接氣炸，當街動手狂毆媽媽，連安全帽都打掉，還直接上手掐媽媽脖子，嚇得媽媽被掐得連連後退好幾步，熱心民眾急忙上前拉住兒子都拉不住。

因事發在路竹鬧區，不少民眾對這突如其來的衝突看傻眼，警方獲報到場時，少年仍連連用台語飆罵「三字經」，更指著媽媽大罵憑什麼把他賺的辛苦錢扔在地上，員警只能不斷請少年冷靜，並把少年帶回派出所釐清事發經過。

湖內警分局表示，少年事涉違反家庭暴力防治法、少年事件處理法，已通報家庭暴力防治中心介入，將協助該名母親申請保護令，後續將持續關注母子間的安全與輔導需求，呼籲民眾遇衝突勿以暴力方式處理爭端，警方將持續強化家庭暴力防治工作，並結合社政單位提供必要協助。

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