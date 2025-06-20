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悚！頭份查獲大規模非法屠宰 水鹿、鼬獾及疑狗肉共800公斤

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導

新竹縣動保團體流浪動物珍愛協會經長達半年查緝，掌握越籍移工盜獵野生動物、保育類，甚至屠宰流浪貓犬販售，本周和苗栗縣動保防疫所、新竹縣動物保護防疫所與保七總隊近期直搗頭份倉庫，發現有山羌、水鹿、山羊、果子狸、幼獾，穿山甲等一、二級國家保育野生，還有狗肉、狗尾巴等，目前已送動保所化驗，最快10天內結果出爐。

協會副理事長黃宣富說，近期在在各界的努力下，終於成功查扣了全台規模最大的非法越南狗肉販售集團的冷凍倉庫之一「頭份倉庫」，此倉庫工寮位於偏僻的山林小徑上，非常不起眼，去年就開始追縱此條線索。

當天發現大量的動物遺體，令人怵目驚心，現場瀰漫著濃厚血腥味，在炙熱的天氣下，味道非常刺鼻，查緝人員發現內有8個冰櫃，其中6個冰櫃全滿，更加確定此處近期仍做大規模的屠宰。查緝人員搜出成堆整隻山羌、整頭水鹿、山豬及數十尾狗尾巴，以及其他來源不明肉品等，查扣總重量超過800公斤，現場還有疑似狗肉的肉片包，目前已送到苗栗的動保所來化驗。

黃宣富說，調查歷時半年，過程充滿挑戰，不僅調查過程一波三折，還面臨諸多外在干擾與阻力。然而，始終堅持以系統性手段、深入追查的方式，希望能從根本阻斷非法野生動物及犬貓交易的管道，讓山林的寧靜與動物的尊嚴得以恢復。

黃宣富說，這起為越南的移工介入，日前也有移工坦承，但仍有其他人逃跑，希望政府能加強管控，且期盼能有單位主動偵查，目前協會手邊有相關案件，會逐步將這些問題揭露出來，讓更多人了解，畢竟此非單一個案，推估應是一起大規模且跨全省的組織，根據掌握，該集團一年販售狗肉超過2萬9千公斤，粗估非法收益近2000萬元，早已遍布全台灣。

現場還有數十尾狗尾巴，以及疑似為狗肉片，目前都已送動保所化驗。圖／協會提供
現場還有數十尾狗尾巴，以及疑似為狗肉片，目前都已送動保所化驗。圖／協會提供
圖片的右邊是保育類動物果子狸，左邊是幼獾。圖／協會提供
圖片的右邊是保育類動物果子狸，左邊是幼獾。圖／協會提供
現場有許多動物，此圖為水鹿的頭。圖／協會提供
現場有許多動物，此圖為水鹿的頭。圖／協會提供
現場包含有成堆整隻山羌、整頭水鹿、山豬、狗肉及數十尾狗尾巴，以及其他來源不明肉品等。圖／協會提供
現場包含有成堆整隻山羌、整頭水鹿、山豬、狗肉及數十尾狗尾巴，以及其他來源不明肉品等。圖／協會提供

移工 流浪動物

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