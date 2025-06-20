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獨／真的龜速！「烏龜」誤闖國道還橫越3車道 奇蹟平安獲救無傷
真的是烏龜，不是烏龜車。根據警廣即時路況，今天上午8時51分，國道1號北上32公里處五股轉接道的內側有烏龜誤闖。高速公路局隨即派人員前往緊急救援，從高公局1968即時路況畫面可看到，監視器影像畫面格放、一路追蹤烏龜行蹤，只見烏龜花了2分鐘成功橫越整3線車道，當烏龜抵達外側時逆向行進，高公局人員也趕抵現場，救援成功。
今天上午8時51分，國1北上五股轉接道路段，有多名用路人目擊1隻烏龜出現在內側。從國道監視影像可見，該隻烏龜上午8時58分起，往車道方向爬行。
由於正值交通尖峰時段，車流量大，但行經車輛的駕駛人似都發現異狀，紛紛減速閃避，烏龜得以平安橫越3線車道，上午9時0分抵達外側。
只見烏龜「碰壁」後突改逆向爬行，剛好高公局2輛工程車趕抵，人員隨即跳下車、救起烏龜，成功完全救援任務。監視器畫面待工程車駛離，也恢復拍攝全車道遠景。
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