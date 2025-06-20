高雄西子灣清晨驚見女臉埋沙灘已身亡！警查出是她

高雄西子灣一處偏僻海灘今天上午6時10分許晨泳民眾驚見一具女性死者遺體，身穿粉色上衣、黑色長褲，臉埋進沙裡，嚇得報警；警方鑑識人員到場檢視，發現死者身上無明顯外傷，在身上找到一張健保卡，卡上記載是62歲的陳姓婦人，已循線確認是否為死者。

據了解，晨泳民眾是在靠近中山大學海科院附近的海灘發現女屍，警方到場時，發現死者臉部埋進沙裡，確認該名女子已明顯死亡，隨即封鎖現場採證。

警方在死者身上未發現明顯外傷，初步研判發現屍體處並非落水點，可能是從他處落海後被洋流沖到沙灘；警方從死者身上一張健保卡發現卡上記載的是62歲陳姓婦人。

警方正循線聯絡陳婦家屬確認死者身分，並將報請檢察官相驗，以釐清死因。

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