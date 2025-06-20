鶯歌鳳鳴2員警所內互嗆 驚動分局長...將兩人都調離

新北市鶯歌鳳鳴派出所郭姓約40歲及劉姓約30歲、兩名一線三的員警在世壯運開幕前，因為承辦偵查隊的業務發生認知落差，導致兩人心生嫌隙，在所內直接互嗆，分局長劉文雄為免日後兩人因互看不順眼再生事端，上周在世壯運結束後，將兩人都調離鳳鳴派出所。

上月新北市新莊分局才發生陳姓警員在酒後毆打同事，事發後被調職。而在新北市即將舉辦世壯運之際，閉幕式主場的鶯歌區鳳鳴派出所，所內郭姓及劉姓兩名一線三員警，卻因承辦交給偵查隊的資料，兩人對於分內事務是否完成有認知落差，導致在所內對嗆，心生嫌隙。

事件傳至三峽警分局長劉文雄後，鑑於上月新莊才爆出員警酒後毆打同事，劉文雄表示，此兩名員警因已對彼此產生嫌隙，為免日後在同一派出所內相處，再因業務產生口角，因此上周將兩人分別調至北大及二橋派出所，避免日後可能產生的衝突。

三峽警分局表示，鳯鳴所員警4月29日18時35分許因工作發生口角，預防性調整服務單位案，郭姓警員及劉姓員警於上述時、地，因業務上資料輸入問題產生誤會，雙方針對輸入時間延誤一事各執一詞，進而發生口角摩擦。

發生當下即由該所呂所長主動邀集雙方調解，並請該所員警共同討論業務日後推展方式，以尋求一致性共識，避免因業務協調產生誤會；其他員警也願意作郭、劉2員之間的溝通橋梁，同時也籲請雙方冷靜勿再生爭執。