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縣市交界9旬翁墜南雄橋落水！台南、高雄消防員搶救上岸OHCA
台南市關廟區與高雄市阿蓮區交界的南雄橋今上午7時許傳有人落水，台南及高雄兩地消防局均派出消防船艇及人員到場救援，經下艇搜救，高雄消防人員接觸到溺者，搶救上岸，但已無呼吸心跳，據查溺者為年約90多歲葉姓老翁，由高雄阿蓮救護車協助送醫急救。
台南消防局據報後，調派7車、1救生艇及警消12人趕往現場搶救，同步通報高雄市消防局支援2車、5人、1救生艇協助，而高雄消防人員上午7時23分接觸老翁，但老翁已呈OHCA(到院前心肺功能停止)，經搶救上岸後，協助將老翁搬運上岸，並由高雄阿蓮救護車送醫。
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