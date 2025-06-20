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影／運米車國1北上驚見前方車禍 向右急閃翻車回堵中

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

國道1號北上桃園路段，今晨近５時先發生2輛小轎車追撞事故，卻因後方未擺放警示標誌，造成行經的運米貨車發現前方事故，急忙駛向外側車道，意外失控翻了好幾圈，後側躺占用外側3車道，中壢至桃園北上路段目前回堵中，請用路人提早改道。

根據高公局發布的事故消息指出，今天凌晨4時48分國1北向54.6公里處，內側第二車道有2輛轎車發生追撞，停在路當中，卻因未按規定在車輛後方百公尺處放置警示標誌，造成隨後行駛於內側第二車1輛運送白米的中型貨車，行經事故現場前，驚見2名駕駛站在路中間，竟以跳躍示警，而非揮動手機燈光，當場嚇得趕緊打方向燈向外側車道閃避。

根據行駛於內側車道駕駛po網的14秒行車紀錄器顯示，白色運米車快接近2小車追撞車禍現場前，急忙打右邊方向燈變換至外側車道，急切的原因，原來是停在後方肇事車輛有名身著黑上衣、淺色長褲的駕駛正在國道上跳上跳下著警示，但因天色昏暗，讓運米車視線不清差點撞上。

不過運米車疑因急切至外側車道大約翻滾了四圈之後，整輛貨車側躺橫擋在車道上，當場占用外側3個車道，以致自5點起，國道北上路段由中壢至機場系統路段幾乎是回堵狀態，目前貨車已吊起，正在清除路面，也請用路人及早改道。

國道1號北上54.6公里今晨發生2小車追撞，後又造成後方貨車閃避不及的車禍，目前中壢至桃園路段回堵中。圖／翻攝自1968app
國道1號北上54.6公里今晨發生2小車追撞，後又造成後方貨車閃避不及的車禍，目前中壢至桃園路段回堵中。圖／翻攝自1968app
國道1號北上54.6公里先發生2小車追撞，後又造成後方貨車閃避不及的車禍，目前中壢至桃園路段回堵中。圖／翻攝自爆料公社公開版
國道1號北上54.6公里先發生2小車追撞，後又造成後方貨車閃避不及的車禍，目前中壢至桃園路段回堵中。圖／翻攝自爆料公社公開版
國道1號北上54.6公里今晨發生2小車追撞，後又造成後方貨車閃避不及的車禍，目前中壢至桃園路段回堵中。圖／翻攝自1968app
國道1號北上54.6公里今晨發生2小車追撞，後又造成後方貨車閃避不及的車禍，目前中壢至桃園路段回堵中。圖／翻攝自1968app
國道1號北上54.6公里今晨發生2小車追撞，後又造成後方貨車閃避不及的車禍，目前中壢至桃園路段回堵中。圖／翻攝自內壢人line 群
國道1號北上54.6公里今晨發生2小車追撞，後又造成後方貨車閃避不及的車禍，目前中壢至桃園路段回堵中。圖／翻攝自內壢人line 群

車道 國道

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