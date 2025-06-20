李正皓驚傳遭歹徒噴辣椒水 已報案驗傷不排除預謀犯罪

政治評論員李正皓昨晚下班遇襲，昨天深夜在臉書發文報平安。他表示，他昨晚開車離開三立電視台，一名年輕男子從停車場出入口衝出，因他及時煞車、未發生碰撞，對方卻趁他搖下車窗時噴灑辣椒水後逃逸，調閱監視器發現，該名男子早在1個半小時前就在現場徘徊，不排除預謀犯罪，他已經報案、去醫院驗傷。

李正皓表示，他昨晚7時許下班時，開車載女友、三立記者馬郁雯離開，當駛出三立的地下停車場，一名年輕男子突然衝出來，但他車速很慢、距離對方1公尺之遠就煞車。

他說，對方佯裝生氣、敲他的車窗要理論，卻趁他搖下車窗時，突然噴灑辣椒水後逃逸。該名男子很緊張，所以大部分的辣椒水都噴灑到車窗，而犯案兇器辣椒水也在逃逸時遺留在現場。

李正皓調閱監視器發現，該名年輕人昨天下午5時30分時就在三立的停車場出口附近徘徊，「在我開車上樓時在出口站定位準備（此時停車場出口的警示鈴已經響起），5到10秒後他無視警示鈴突然往出口衝」。

李正皓表示，他在事發後簡單沖洗眼睛，確認無礙後，就開車前往文德派出所報案，「三立附近監視器不少，現場遺留的辣椒水有指紋，相信事情真相很快水落石出」。