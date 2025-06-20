快訊

台鐵便當又出包！丸子「咬不斷」疑藏塑膠繩 公司致歉回應了

川普點頭了？ 以色列總理：不排除「斬首」伊朗最高領袖

政治評論員李正皓驚傳遭歹徒噴辣椒水 已報案驗傷不排除預謀犯罪

聽新聞
0:00 / 0:00

李正皓驚傳遭歹徒噴辣椒水 已報案驗傷不排除預謀犯罪

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導

政治評論員李正皓昨晚下班遇襲，昨天深夜在臉書發文報平安。他表示，他昨晚開車離開三立電視台，一名年輕男子從停車場出入口衝出，因他及時煞車、未發生碰撞，對方卻趁他搖下車窗時噴灑辣椒水後逃逸，調閱監視器發現，該名男子早在1個半小時前就在現場徘徊，不排除預謀犯罪，他已經報案、去醫院驗傷。

李正皓表示，他昨晚7時許下班時，開車載女友、三立記者馬郁雯離開，當駛出三立的地下停車場，一名年輕男子突然衝出來，但他車速很慢、距離對方1公尺之遠就煞車。

他說，對方佯裝生氣、敲他的車窗要理論，卻趁他搖下車窗時，突然噴灑辣椒水後逃逸。該名男子很緊張，所以大部分的辣椒水都噴灑到車窗，而犯案兇器辣椒水也在逃逸時遺留在現場。

李正皓調閱監視器發現，該名年輕人昨天下午5時30分時就在三立的停車場出口附近徘徊，「在我開車上樓時在出口站定位準備（此時停車場出口的警示鈴已經響起），5到10秒後他無視警示鈴突然往出口衝」。

李正皓表示，他在事發後簡單沖洗眼睛，確認無礙後，就開車前往文德派出所報案，「三立附近監視器不少，現場遺留的辣椒水有指紋，相信事情真相很快水落石出」。

網友留言，「居然已經能仇恨到攻擊人的地步，太誇張了」、「感覺被鎖定！小心安全」、「5點半就來預約排隊碰瓷，一定要抓出來」、「太可怕了」、「可能有同夥，不然他怎麼知你的車子要上來了」、「網路上有教學，遇到敲車窗或叫你下車的，一律不下車，直接報警」。

政治評論員李正皓昨晚在三立電視台停車場出口遇襲。本報資料照片
政治評論員李正皓昨晚在三立電視台停車場出口遇襲。本報資料照片

辣椒水 李正皓 停車場

延伸閱讀

北市計程車疑煞車故障撞公車無人傷 警籲行前檢查

李正皓告發涉公帑打私人官司 高虹安不起訴確定

7條通女通緝犯拒捕還噴警辣椒水 金山警忍劇痛逮人

為5萬被騙去緬甸！慘遭拘禁3個多月 台中婦獲救曝心聲

相關新聞

李正皓驚傳遭歹徒噴辣椒水 已報案驗傷不排除預謀犯罪

政治評論員李正皓昨晚下班遇襲，昨天深夜在臉書發文報平安。他表示，他昨晚開車離開三立電視台，一名年輕男子從停車場出入口衝出...

網紅「饅頭媽」店面遭撞！黑頭賓士撞爛貨物占人行道

網紅饅頭媽「林榆芯」日前傳出感情風波，其被控介入已婚男子婚姻，9日先是男子經營的精品店遭車撞，11日其前男友的茶行也遭車...

影／運米車國1北上驚見前方車禍 向右急閃翻車回堵中

國道1號北上桃園路段，今晨近５時先發生2輛小轎車追撞事故，卻因後方未擺放警示標誌，造成行經的運米貨車發現前方事故，急忙駛...

高雄男開車衝落20公尺深邊坡 警消動員救人送醫

高雄李姓男子今天晚間開車，經過鳳山水庫附近的產業道路，疑天色昏暗，路況不熟，衝落約20公尺深的邊坡，民眾求救後，警、消趕...

笨賊偷剪1.1萬伏特電纜 引起火花造成停電嚇得自首

59歲徐姓男子疑因缺錢花用，竟把腦筋動到偷剪電線變賣，今天下午潛入彰化市一家歇業餐廳欲剪斷電纜時，卻不知道是1萬1千伏特...

想吃宵夜！22歲男無照狂飆拒檢 一口氣收20張罰單失血9萬元

一輛懸掛20年前已註銷舊式車牌BMW 318D轎車，昨晚在員林市被巡邏員警盯上鳴笛，卻仍一路狂飆，警方追了10公里將人車...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。