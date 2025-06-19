笨賊偷剪1.1萬伏特電纜 引起火花造成停電嚇得自首

59歲徐姓男子疑因缺錢花用，竟把腦筋動到偷剪電線變賣，今天下午潛入彰化市一家歇業餐廳欲剪斷電纜時，卻不知道是1萬1千伏特高壓電，登時發出巨響，還引起火花，造成附近地區停電，他發覺不妙，向警方自首，依竊盜未遂、毀損及侵入住宅案偵辦。

警方調查，徐男是在今天下午5時39分許，攜帶破壞工具，潛入彰化市中正路二段一家歇業的日本料理餐廳內，欲剪電線換錢花用，當他持破壞器具欲剪斷電線竊取時，因知識不足，不知此處是1萬1千伏特的高壓電線，以工具剪斷之後，發出巨響引起火花。

徐男行竊未果，卻嚇了大跳，離開現場，在馬路上發現中正路二段周邊，已因他將電線剪斷而停電，他驚覺大事不妙，便打電話向認識的一名派出所警員自首，並告知剪斷高壓電的事，員警隨即通報轄區派出所前往處理。

在附近地區的民眾，當時因此停電，以為又是犧牲到什麼動物，才會停電，後來才知道是有人偷電纜引起，都覺得將腦筋動到偷高壓電，簡直不要命，非常不可思議。