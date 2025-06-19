想吃宵夜！22歲男無照狂飆拒檢 一口氣收20張罰單失血9萬元

一輛懸掛20年前已註銷舊式車牌BMW 318D轎車，昨晚在員林市被巡邏員警盯上鳴笛，卻仍一路狂飆，警方追了10公里將人車攔下，對22歲施姓駕駛開了無照、闖紅燈、拒檢、危駕等20張罰單，罰額達9萬多元，並在車內查獲開山刀及槍枝，移送偵辦。

員林警分局林厝派出所警員昨晚11時許巡邏時，發現這輛市價約200萬元的BMW轎車，卻懸掛已註銷的舊式車牌，上前盤查時，22歲施姓駕駛卻猛踩油門逃逸。

警方隨即通報警網支援，並沿大同路一路鳴笛追趕，施男不僅多次闖紅燈、逆向行駛，更駛上東彰路企圖甩開追捕，途中還擦撞其他車輛，支援警力在花壇鄉東彰路以警車前後包夾，當場壓制車上3男2女共5人。

施男供稱只是要去吃消夜，但警方查出施男18歲起，即多次考照失敗，卻無照駕駛車牌已被註銷的BMW 318D轎車，相關違規行為涉及無照駕駛、5次逆向、8次闖紅燈、拒檢逃逸、紅燈右轉、危險駕駛等，警方當場開出20張罰單，累計罰鍰高達9萬餘元。，