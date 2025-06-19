影／頭痛人物嚇走遊客…高雄新堀江商圈街友騷擾路人 警方出手開罰

高雄市新堀江商圈出現1名宋姓男子，近日常在商店或攤位前歌唱跳舞，影響商家做生意，還騷擾路人，商家不堪其擾，報警查辦他，警方今天表示，除了依社會秩序維護法裁罰，將會同市府相關位處置宋男，維護商家及民眾權益。

據了解，49歲的宋姓男子是高雄旗山人，3個月前，常出沒高雄市新堀江商圈，是警方列冊的街友。最近他常停留在攤位前跳舞唱歌，還要抱遊客，嚇得遊客離開，避之唯恐不及，攤商認為影響遊客光顧，成為商家頭痛人物。

6月17日宋姓男子在商圈附近的新興區中山二路與新田路口，滯留在行人穿越道跳舞，騷擾機車騎士，令騎士認為不堪其擾。昨天下午5時許，他又在新堀江商圈騷擾他人，嚇走遊客，商家向新堀江商店發展協會反映，決定報警，警方到場，他還與員警互嗆。

警方查出宋男光6月就有4次滋擾遊客、商家情事，通知宋男到案，查辦他藉端滋擾商家，違反社會秩序維護法，函由高雄地方法院裁處。警方另調閱該路口監視器畫面，發現他在道路騷擾路人，違反道路交通管理處罰條例，一併開罰。