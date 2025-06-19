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影／67歲翁開車頭暈失控逆向猛衝 2機車男急閃驚險畫面曝

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

67歲古姓男子今天傍晚開自小客車行經基隆市義一路時，突失控逆向衝到對向車道，有2名機車騎士直線前進，險被撞上，幸好急速閃開，汽車直到撞上騎樓柱子後才停下，十分驚險，警方疑血糖過低頭暈失控駛入對向車道。

市警第二分局信六路派出所今天傍晚近5時獲報，有一輛自小客衝進義一路段基隆市政府附近商家，撞擊力道大，發出巨響才停下，疑有人受困。　　

信六所長鄭億宏表示，員警到場了處理，67歲古姓男子駕駛的自小客撞上柱子後才停下，疑血糖過低頭暈駛入對向車道，古男手腳擦挫傷，救護人員送往基隆長庚醫院治療。

警方於現場疏導並管制交通，交通隊進行後續事故處理程序，因古男身體虛弱，暫無法完成呼氣酒精測試，初步觀察尚無酒味、酒容，詳細肇事原因尚待釐清。　　

第二分局呼籲，行車前應先確認自身身體狀況，如發現身交通事故請撥打110，警方將立即到場協助。

老翁開車頭暈失控逆向猛衝，2機車男狂閃，驚險畫面曝。記者游明煌／翻攝
老翁開車頭暈失控逆向猛衝，2機車男狂閃，驚險畫面曝。記者游明煌／翻攝

機車騎士 基隆 交通事故

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