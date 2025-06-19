女逛完Outlet搭北捷回家 圓山站閘門前喊「心臟好痛」倒地不治

77歲吳姓婦人今天中午要搭車回家，在台北捷運圓山站驗票閘門前突然倒地，警、消獲報趕抵，發現她昏迷失去意識，緊急送醫仍不治，警方事後聯繫上死者兒子，她兒子十分難過但沒有太大意見，轄區中山警方依規定報請檢察官相驗釐清死因。

中山警方今天下午4點多獲報，吳姓婦人在圓山捷運站昏迷，當時她身邊還有兩名同行友人，詢問了解，今天早上3人一起去林口outlet逛街喝咖啡，下午搭客運回到圓山，吳婦要再轉搭捷運回士林住處，就發生意外。