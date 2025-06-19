查獲獵具！雪霸國家公園台灣黑熊中「山豬吊」陷阱 將以刑案偵辦

雪霸國家公園武陵地區6月17日發生黑熊受困陷阱救援事件，為釐清黑熊受困原因並清除潛在威脅，雪霸國家公園管理處今天展開地毯式清查，針對案發地點及周邊區域進行細部搜尋，共查獲並拆除1組套索式陷阱及1個踏板式獵具，全案將交由保七第五大隊進行刑事偵查，以釐清是否涉及違法獵捕行為並追查違法人員。

雪管處表示，自2022年起啟動「紅外線相機監測計畫」，在園區內架設52部紅外線自動相機，累積記錄超過60萬張照片與2萬筆影片檔案，留下大量關於雪霸山林野生動物的寶貴紀錄。這些資料由保育人員定期維護並交由嘉義大學進行分析，提供後續保育工作的重要依據；根據多年監測紀錄，雪霸園區雪山登山口、大鹿林道東線、230林道等地區都是黑熊出沒的熱點區域。

雪管處強調，今年初也開始在雪山登山口、七卡山莊及大霸登山服務站等遊憩熱點加強人熊互動宣導，設置野生動物保育海報與資訊看板，提醒遊客注意，避免干擾野生動物。未來也將加強園區保育巡查及黑熊宣導，強化防治盜獵作為。這次事件累積跨機關合作及建立黑熊救傷與防治盜獵機制，盼為台灣黑熊及國家山林中所有野生生物，打造更安全的棲息環境。

雪霸國家公園前天6月17日下午接獲通報，巡護員在武陵山莊附近，林保署中部分署林山工作站的保育站舊園路上方約800公尺處，發現一隻黑熊受困在山豬吊陷阱中，雪管處立即會同農業部生物多樣性研究所、林保署，保七總隊第五大隊展開調查，受傷的黑熊獸醫師初步檢查左前肢有外傷，已送往農業部生物多樣性研究所收容，進一步為黑熊進行健康評估。