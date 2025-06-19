新北婦吃燒酒雞渾身酒氣 不爽被攔查竟作勢咬警遭逮

新北市53歲郭姓婦人今天下午騎機車行經新莊區青山路時，因變換車道未打方向燈及跨越雙白線被警方攔下。警員發現郭婦全身酒氣，酒測值達0.61，當警方欲將郭婦上銬時，郭婦竟與警員拉扯還作勢咬人當場被逮捕，詢後將依公共危險罪嫌送辦。

新莊分局丹鳳派出所警員今天下午1時許巡邏行經新莊區青山路時，發現1名機車騎士變換車道未打方向燈及跨越雙白線，警員立即尾隨追至雙鳳路將騎機車的53歲郭姓女騎士攔停。當警員趨前詢問郭婦時，就聞到郭婦身上傳來濃厚酒氣，郭婦向警方辯稱是吃燒酒雞，但經酒測後酒測值竟高達0.61，警員立即依公共危險現行犯欲將郭婦上銬逮捕。

不料此時郭婦竟激烈掙扎不願配合並與警方發生拉扯，過程中還作勢要撲咬警員，當場被警員壓制逮捕。郭婦此時自稱身體不適並患有心臟病，警方立即通知救護車到場將郭婦送醫並全程戒護陪同。將待郭婦出院後依公共危險罪嫌移送新北地檢署偵辦。

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