快訊

台中市府贏了！環境部直接撤銷中火1800萬罰鍰 法院認定違法

美恐參戰大規模轟炸伊朗？專家曝最壞後果：付沉重代價

准了！金管會宣布通過永豐金、京城銀合併案

聽新聞
0:00 / 0:00

新北婦吃燒酒雞渾身酒氣 不爽被攔查竟作勢咬警遭逮

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市53歲郭姓婦人今天下午騎機車行經新莊區青山路時，因變換車道未打方向燈及跨越雙白線被警方攔下。警員發現郭婦全身酒氣，酒測值達0.61，當警方欲將郭婦上銬時，郭婦竟與警員拉扯還作勢咬人當場被逮捕，詢後將依公共危險罪嫌送辦。

新莊分局丹鳳派出所警員今天下午1時許巡邏行經新莊區青山路時，發現1名機車騎士變換車道未打方向燈及跨越雙白線，警員立即尾隨追至雙鳳路將騎機車的53歲郭姓女騎士攔停。當警員趨前詢問郭婦時，就聞到郭婦身上傳來濃厚酒氣，郭婦向警方辯稱是吃燒酒雞，但經酒測後酒測值竟高達0.61，警員立即依公共危險現行犯欲將郭婦上銬逮捕。

不料此時郭婦竟激烈掙扎不願配合並與警方發生拉扯，過程中還作勢要撲咬警員，當場被警員壓制逮捕。郭婦此時自稱身體不適並患有心臟病，警方立即通知救護車到場將郭婦送醫並全程戒護陪同。將待郭婦出院後依公共危險罪嫌移送新北地檢署偵辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

警員將郭婦壓制逮捕。記者黃子騰／翻攝
警員將郭婦壓制逮捕。記者黃子騰／翻攝
郭婦激烈掙扎還作勢撲咬警員。記者黃子騰／翻攝
郭婦激烈掙扎還作勢撲咬警員。記者黃子騰／翻攝

酒駕 警察 機車騎士

延伸閱讀

暑期將至！桃園環、警聯合稽查 改管猴、無照飆仔小心

新北詐騙雞蛋糕3500元大盜 驚覺事情大條了到中壢投案

新北某國小附幼師遭爆辱罵幼童 教育局稽查結果出爐

新北原民微型保險升級 意外身故提高至20萬4.3萬人受惠

相關新聞

查獲獵具！雪霸國家公園台灣黑熊中「山豬吊」陷阱 將以刑案偵辦

雪霸國家公園武陵地區6月17日發生黑熊受困陷阱救援事件，為釐清黑熊受困原因並清除潛在威脅，雪霸國家公園管理處今天展開地毯...

新北婦吃燒酒雞渾身酒氣 不爽被攔查竟作勢咬警遭逮

新北市53歲郭姓婦人今天下午騎機車行經新莊區青山路時，因變換車道未打方向燈及跨越雙白線被警方攔下。警員發現郭婦全身酒氣，...

瑪利歐賽車真人版？身障特製機車穿梭彰化街頭 撞女騎士肇逃

48歲巫姓身障男子昨天下午騎著加掛籃子的特製機車，行經彰化市中山路時，與騎機車的28歲謝姓女子發生碰撞。謝女倒地受傷，巫...

畢典禮物iPad與畢業證書都被偷 女童哭紅雙眼警方要查了

有吳姓網友在臉書社團「我是里港人」PO文指出，女兒畢業典禮時將領到的1台iPad、畢業證書及獎品，放在機車腳踏墊上結果被...

國1桃園段火燒車 駕駛察覺異狀靠路肩逃生…下秒就竄火

國道1號南向44.3公里桃園路段今上午發生火燒車事故，一名王姓男子途中發現車輛有異停靠路肩，車輛隨後起火燃燒，所幸王男及...

紅燈還直直走 女駕駛闖紅燈撞飛機車騎士

苗栗縣苑裡鎮位在國3苑裡交流道前的苗140與苗121線路口，今天上午發生一起離譜交通事故，當時苗140明顯紅燈，苗121...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。