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瑪利歐賽車真人版？身障特製機車穿梭彰化街頭 撞女騎士肇逃
48歲巫姓身障男子昨天下午騎著加掛籃子的特製機車，行經彰化市中山路時，與騎機車的28歲謝姓女子發生碰撞。謝女倒地受傷，巫男卻未停車離去，經警方通知到案，今天依肇事逃逸、過失傷害罪嫌偵辦。
警方調查，巫男昨天2時47許，騎加掛籃子的改裝機車行經彰化市中山路2段418號前，從內線疾駛到外線，疑突出的加掛籃子，擦撞謝女機車，致謝女人車倒地。事故發生後，巫男卻未停車，逕行離去，謝女則被機車壓住，右腳膝蓋擦傷，經路人扶起，由救護車送醫。
警方接獲報案，從監視器錄到肇事機車的車牌號碼，找到肇事的巫男，經通知到案後，他辯稱並不知道有撞到人，警方仍依肇事逃逸、過失傷害案偵辦。
由於巫男騎著改裝的特製機車，騎乘速度甚快，從內側轉到外側，被網友形容是瑪利歐賽車真人版。
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