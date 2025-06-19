暑期將至！桃園環、警聯合稽查 改管猴、無照飆仔小心

暑假即將來臨，桃園警分局將針對「取締酒後駕車、非法改裝噪音車、超速、闖紅燈、不停讓行人、無照駕駛、行人違規」等重點違規精準打擊。昨晚執行靜桃專案逮7輛汽機車噪音超標，共開罰2萬3千多元，持續維護暑假期間轄區治安及交通。

桃園市環保局昨晚8至11時與桃園警分局設立噪音檢測點執行靜桃專案，出動16名員警騎乘警用機車在周邊機動攔查，帶到檢測點做噪音檢測，合計攔查14輛汽機車，共7輛噪音超標，均當場立即開單告發，共開罰2萬3千多元。

埔子派出所員警攔查一輛小客車排氣管發出巨大噪音，經攔檢帶往噪音檢測，測得噪音108分貝，標準為87分貝，足足超過21分貝，環保局開單告發，駕駛當場噴飛3600元，無奈表示今年4月才花了3萬元改排氣管，結果帥沒2個月就被攔查開罰3次，直呼實在是花錢受罪、有夠倒楣。

此外警方攔查一輛大型重機車排氣管發出巨大噪音，經攔檢帶往噪音檢測點實施檢測，測得噪音108分貝，標準為94分貝，超過14分貝，環保局開單告發，駕駛當場噴飛3000元。交通組則發現一名年輕人騎乘噪音車，還刻意繞道規避稽查，仍被揪出接受檢測，噪音雖然合格，但是本身無照駕駛又闖紅燈，當場噴飛將近1萬元，損失慘重。

「靜桃專案」著重在深夜10點至隔日清晨6點來加強拍照蒐證通報，以遏止改裝噪音車輛深夜擾民情事，經統計相關陳情減量達3成多；環保局噪音管制科科長吳小萬表示，將透過「聲音照相」科技執法，及「車牌辨識」、「影像辨識」物聯網建立模型，綿密環、警、監聯合稽查勤務作為，有效打擊違法改裝噪音車，相關陳情案件下降達32%。