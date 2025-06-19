詐騙集團收錢換車狂甩警車 遭包抄逮6嫌查扣40萬贓款

嘉義縣近日出現詐騙集團收錢，為逃避查緝更頻繁更換車輛、轉移金流，但仍不敵警方埋伏跟監，逮捕車手與收水人共6名嫌犯，當場查扣現金40萬餘元、128張提款卡、12支手機及4輛汽車，依詐欺罪與洗錢防制法移送嘉義地檢署偵辦，並建請羈押，以防串證及再犯。

警方指出，5月接獲165反詐騙專線通報，嘉義縣民雄鄉、大林鎮有車手出沒，提領贓款案件激增，民雄分局會同水上、朴子分局組成專案小組，鎖定涉案車輛跟監，發現嫌犯出沒嘉義縣海區，在朴子市、東石鄉多處提款機提領贓款，立即通報線上警力圍捕。

追查過程中，警方發現嫌犯車輛曾在東石地區短暫停留，當時正是車手與收水人交付贓款的時機。集團為規避追蹤，交款後迅速更換車輛試圖製造「斷點」，警方掌握行蹤，持續追至布袋地區，再發現另一層收水人出面取款，立即包抄圍捕，逮捕車手與收水人共6人。

警方指出，詐騙集團分工明確，車手負責提領詐款後轉交收水人，再經洗錢程序流向上游，不法所得多以現金交易或假帳戶轉帳，增加追查難度，共查扣贓款40萬1000元，以及作案用的提款卡、電腦、通訊設備等證物，依詐欺罪與洗錢防制法移送嘉義地檢署偵辦。