畢典禮物iPad與畢業證書都被偷 女童哭紅雙眼警方要查了

有吳姓網友在臉書社團「我是里港人」PO文指出，女兒畢業典禮時將領到的1台iPad、畢業證書及獎品，放在機車腳踏墊上結果被人偷走，女兒哭紅了眼睛。轄區的里港警分局獲報已調閱監視器追緝中。

吳姓網友19日PO文，「我真的氣到不行了…昨晚里港國小畢業典禮，這屆畢業生每人都有受頒一台蘋果筆記型電腦（應為iPad），結果只怪內人的粗心，為了上樓接女兒回家，先把禮品放在里港國小側門的機車腳踏墊上，就這樣上樓去接女兒下樓，蘋果筆記型電腦和畢業證書及獲獎的物品全被偷走了。」

「昨晚看到女兒回到家的眼睛哭得紅腫，也不知道該怎麼去安慰那幼小的心靈。畢業證書可以再向國小申請補發，但她憑著自己的努力所獲得的獎項全化成泡影，不知道往後會不會造成她心裡有陰影。唉！責備自己的老婆就算了，心裡卻痛恨這小偷冷血，一個國小畢業證書呢？還要另申請補發。」