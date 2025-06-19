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畢典禮物iPad與畢業證書都被偷 女童哭紅雙眼警方要查了

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導

有吳姓網友在臉書社團「我是里港人」PO文指出，女兒畢業典禮時將領到的1台iPad、畢業證書及獎品，放在機車腳踏墊上結果被人偷走，女兒哭紅了眼睛。轄區的里港警分局獲報已調閱監視器追緝中。

吳姓網友19日PO文，「我真的氣到不行了…昨晚里港國小畢業典禮，這屆畢業生每人都有受頒一台蘋果筆記型電腦（應為iPad），結果只怪內人的粗心，為了上樓接女兒回家，先把禮品放在里港國小側門的機車腳踏墊上，就這樣上樓去接女兒下樓，蘋果筆記型電腦和畢業證書及獲獎的物品全被偷走了。」

「昨晚看到女兒回到家的眼睛哭得紅腫，也不知道該怎麼去安慰那幼小的心靈。畢業證書可以再向國小申請補發，但她憑著自己的努力所獲得的獎項全化成泡影，不知道往後會不會造成她心裡有陰影。唉！責備自己的老婆就算了，心裡卻痛恨這小偷冷血，一個國小畢業證書呢？還要另申請補發。」

里港警分局表示，6月18日晚上9時許接獲民眾報案，當日畢業典禮結束後，將一台里港鄉善心企業贈送全鄉國小畢業生的畢業禮物iPad，及學校五育獎等禮物置於活動中心外機車腳踏墊上，遭不明人士竊取。警方受理後即展開調查，正積極追查涉案人身分，全力協助失主追回這份代表成長與祝福的畢業禮物。

有吳姓網友在臉書社團「我是里港人」PO文指出，女兒畢業典禮時將領到的iPad放在機車腳踏墊上被人偷走，女兒哭紅了眼睛。記者潘奕言／翻攝
有吳姓網友在臉書社團「我是里港人」PO文指出，女兒畢業典禮時將領到的iPad放在機車腳踏墊上被人偷走，女兒哭紅了眼睛。記者潘奕言／翻攝
屏東縣里港國小。圖／翻攝自Google Maps
屏東縣里港國小。圖／翻攝自Google Maps

禮物 畢業證書 畢業典禮 小偷

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