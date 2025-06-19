國1桃園段火燒車 駕駛察覺異狀靠路肩逃生…下秒就竄火

國道1號南向44.3公里桃園路段今上午發生火燒車事故，一名王姓男子途中發現車輛有異停靠路肩，車輛隨後起火燃燒，所幸王男及時發現逃生的早，警消獲報到場救援迅速撲滅火勢，無人傷亡，也未波及其他車輛，詳細起火原因待調查釐清。

國道警方指出，今上午7時32分左右接獲通報國道1號南向44.3公里桃園路段有一輛小客車起火燃燒，立即通報線上巡邏車前往查看，並通知119派消防車，警消迅速抵達現場，封閉外側路肩處理。

警方初步調查，38歲王姓男子獨自駕駛小客車，行經國道1號南向44.3公里桃園路段，發現車輛有異狀趕緊停靠路肩，車輛隨後就起火燃燒，警消獲報後立即趕到現場，所幸王男及時發現將車輛停下，立即下車逃生，未受到傷害也未波及其他車輛，現場於上午8時30分完全排除，全線恢復通車，詳細起火原因待釐清。