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國1桃園段火燒車 駕駛察覺異狀靠路肩逃生…下秒就竄火

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

國道1號南向44.3公里桃園路段今上午發生火燒車事故，一名王姓男子途中發現車輛有異停靠路肩，車輛隨後起火燃燒，所幸王男及時發現逃生的早，警消獲報到場救援迅速撲滅火勢，無人傷亡，也未波及其他車輛，詳細起火原因待調查釐清。

國道警方指出，今上午7時32分左右接獲通報國道1號南向44.3公里桃園路段有一輛小客車起火燃燒，立即通報線上巡邏車前往查看，並通知119派消防車，警消迅速抵達現場，封閉外側路肩處理。

警方初步調查，38歲王姓男子獨自駕駛小客車，行經國道1號南向44.3公里桃園路段，發現車輛有異狀趕緊停靠路肩，車輛隨後就起火燃燒，警消獲報後立即趕到現場，所幸王男及時發現將車輛停下，立即下車逃生，未受到傷害也未波及其他車輛，現場於上午8時30分完全排除，全線恢復通車，詳細起火原因待釐清。

警方呼籲用路人應遵守交通規則，上路前應確實檢查車輛，避免因車輛機件損壞，造成行車危險，發現車輛有異狀，應啟亮方向燈並注意後方來車，漸進式滑離車道停在路肩待援，若車輛無法滑離車道時，應顯示危險警示燈，並於後方100公尺以上擺放故障標誌，人員盡速下車面向來車，退到護欄外或安全處所待援，並利用1968 APP警政報案功能向國道警方報案求援。

國道1號南向44.3公里桃園路段今上午發生火燒車事故。記者周嘉茹／翻攝
國道1號南向44.3公里桃園路段今上午發生火燒車事故。記者周嘉茹／翻攝
38歲王男今上午駕駛小客車行經國道1號南向44.3公里桃園路段，發現車輛有異狀趕緊停靠路肩，車輛隨後就起火燃燒。記者周嘉茹／翻攝
38歲王男今上午駕駛小客車行經國道1號南向44.3公里桃園路段，發現車輛有異狀趕緊停靠路肩，車輛隨後就起火燃燒。記者周嘉茹／翻攝
38歲王男今上午駕駛小客車行經國道1號南向44.3公里桃園路段，發現車輛有異狀趕緊停靠路肩，車輛隨後就起火燃燒。記者周嘉茹／翻攝
38歲王男今上午駕駛小客車行經國道1號南向44.3公里桃園路段，發現車輛有異狀趕緊停靠路肩，車輛隨後就起火燃燒。記者周嘉茹／翻攝

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