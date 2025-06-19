聽新聞
0:00 / 0:00
紅燈還直直走 女駕駛闖紅燈撞飛機車騎士
苗栗縣苑裡鎮位在國3苑裡交流道前的苗140與苗121線路口，今天上午發生一起離譜交通事故，當時苗140明顯紅燈，苗121車流已啟動，但卻有1輛轎車還硬闖紅燈，當場撞飛橫向1機車騎士，詳細肇事原因由警方調查釐清中。
通霄分局社苓派出所於上午10點左右接獲報案，在苑裡交流道前有交通事故，經了解是49歲黃姓女婦人駕駛小客車沿苗140縣道、西往東方向行駛時闖紅燈，與38歲黃姓男子騎乘普通重型機車沿苗121縣道南往北方向行駛發生碰撞。
路口監視器清楚拍下機車駕駛被撞瞬間，整個人彈飛在轎車前擋上至少停留2秒鐘，最後才落下路面，造成全身多處擦挫傷送醫治療，而挨撞機車也被彈飛至苗140中央分隔線上，幸未再波及其他車輛。
經查雙方均無飲酒情形，詳細肇事原因尚待釐清，警方依道路交通管理處罰第53條先行舉發黃婦違規罰則。警方呼籲民眾如駕車行經有燈光號誌管制之交岔路口闖紅燈者，依法可處1800元以上、5400元以下罰款，請民眾務必遵守交通規則，以維護自身及他人交通安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言