紅燈還直直走 女駕駛闖紅燈撞飛機車騎士

苗栗縣苑裡鎮位在國3苑裡交流道前的苗140與苗121線路口，今天上午發生一起離譜交通事故，當時苗140明顯紅燈，苗121車流已啟動，但卻有1輛轎車還硬闖紅燈，當場撞飛橫向1機車騎士，詳細肇事原因由警方調查釐清中。

通霄分局社苓派出所於上午10點左右接獲報案，在苑裡交流道前有交通事故，經了解是49歲黃姓女婦人駕駛小客車沿苗140縣道、西往東方向行駛時闖紅燈，與38歲黃姓男子騎乘普通重型機車沿苗121縣道南往北方向行駛發生碰撞。

路口監視器清楚拍下機車駕駛被撞瞬間，整個人彈飛在轎車前擋上至少停留2秒鐘，最後才落下路面，造成全身多處擦挫傷送醫治療，而挨撞機車也被彈飛至苗140中央分隔線上，幸未再波及其他車輛。