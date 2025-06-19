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娃娃機大盜飛車撞警開一槍脫逃 跳山坡摔斷腿落網

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

橫行桃園、新竹地區的50歲彭姓男子專門鎖定無人看管娃娃機店，暴力破壞機台搜刮財物，身犯5條竊盜案遭通緝，警方追捕過程，彭開車衝撞、警方開一槍，彭兩度逃逸，日前再度發現彭藏匿點圍捕，彭因之前跳山坡逃逸摔斷腿被捕。警方今天表示，彭男犯案多起令業者聞風色變，警方將他依竊盜罪嫌移送檢方歸案審理。

龍潭警方調查，彭男身犯5條竊盜通緝案，遲未到案，彭長期在桃園南區、新竹縣湖口等地交界，偷竊車子、車牌當做犯案工具，經常鎖定無人看管的娃娃機店下手，用暴力手段破壞機台搜刮財物，領娃娃機業者頭痛，嚴重危害治安。

龍潭分局與新竹縣竹東、新湖分局組成專案小組，6月4日掌握彭男在龍潭區行蹤後，警方展開圍捕過程，彭駕駛賓士轎車竟猛踩油門，開車衝撞員警逃逸，員警當機立斷對贓車開一槍制止，卻仍被彭成功逃逸脫。

警方專案小組在兩天後再度掌彭男出現新竹縣北埔山區行蹤，警方再度圍捕，未料彭男發現警車靠近，再度故技重施開車企圖逃逸未得逞，卻直接棄車，並跳下附近數公尺高的山坡地，利用地形條件再度逃逸。

警方連日利用監視器追查與分析情資，終於在上周警察節（15日）發現彭男在新竹地區藏匿地點，專案小組成員趕赴新竹縣藏匿點圍捕，發現彭因為前次跳下山坡逃亡過程，造成腳踝嚴重骨折、行動困難，被到場的警力將彭一舉逮捕到案，警訊後依竊盜罪嫌移送歸案審理。

橫行偷竊桃園新竹的彭姓男子躲避追緝一度開賓士車衝撞逃逸，警方三度圍捕將摔斷腳的彭男逮捕到案。圖／龍潭警方提供
橫行偷竊桃園新竹的彭姓男子躲避追緝一度開賓士車衝撞逃逸，警方三度圍捕將摔斷腳的彭男逮捕到案。圖／龍潭警方提供
橫行偷竊桃園新竹的彭姓男子躲避追緝一度開賓士車衝撞逃逸，警方三度圍捕將摔斷腳的彭男逮捕到案。圖／龍潭警方提供
橫行偷竊桃園新竹的彭姓男子躲避追緝一度開賓士車衝撞逃逸，警方三度圍捕將摔斷腳的彭男逮捕到案。圖／龍潭警方提供

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