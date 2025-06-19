娃娃機大盜飛車撞警開一槍脫逃 跳山坡摔斷腿落網

橫行桃園、新竹地區的50歲彭姓男子專門鎖定無人看管娃娃機店，暴力破壞機台搜刮財物，身犯5條竊盜案遭通緝，警方追捕過程，彭開車衝撞、警方開一槍，彭兩度逃逸，日前再度發現彭藏匿點圍捕，彭因之前跳山坡逃逸摔斷腿被捕。警方今天表示，彭男犯案多起令業者聞風色變，警方將他依竊盜罪嫌移送檢方歸案審理。

龍潭警方調查，彭男身犯5條竊盜通緝案，遲未到案，彭長期在桃園南區、新竹縣湖口等地交界，偷竊車子、車牌當做犯案工具，經常鎖定無人看管的娃娃機店下手，用暴力手段破壞機台搜刮財物，領娃娃機業者頭痛，嚴重危害治安。

龍潭分局與新竹縣竹東、新湖分局組成專案小組，6月4日掌握彭男在龍潭區行蹤後，警方展開圍捕過程，彭駕駛賓士轎車竟猛踩油門，開車衝撞員警逃逸，員警當機立斷對贓車開一槍制止，卻仍被彭成功逃逸脫。

警方專案小組在兩天後再度掌彭男出現新竹縣北埔山區行蹤，警方再度圍捕，未料彭男發現警車靠近，再度故技重施開車企圖逃逸未得逞，卻直接棄車，並跳下附近數公尺高的山坡地，利用地形條件再度逃逸。