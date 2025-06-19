北市計程車疑煞車故障撞公車無人傷 警籲行前檢查

台北市大安區敦化南路近日發生計程車碰撞公車意外，造成計程車頭保險桿掉落、公車車身刮損，警方獲報到場處理，所幸無人受傷，肇因疑為計程車煞車故障未及時煞停釀禍。

台北市警察局大安分局今天透過新聞稿說明，17日獲報信義路4段、敦化南路1段路口發生碰撞車禍，隨即派員到場處理。

經查了解，肇事計程車駕駛69歲吳姓男子於案發時沿敦化南路1段往南行駛，行至肇事地點欲停等紅燈時，疑因煞車故障而未能及時煞停，導致計程車突然向右偏轉，其前車頭碰撞同向右方44歲林姓男子所駕駛公車，當時正在停等上下客。

警方清查後確認並無人受傷，計程車前車頭嚴重毀損，公車左側車身也遭大面積刮損，檢視雙方駕駛無酒味、酒容，經雙方同意未實施酒測，雙方駕籍均正常。

由於吳男稱願負責賠償，本案息事處理。大安分局呼籲，駕駛行車前應確實檢查車輛有無故障，平常按時保養檢查車輛，行駛時注意前方路況，以避免碰撞他車釀成嚴重損害。