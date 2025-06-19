有鑑於桃園市交通要道近年來頻繁發生重大交通事故，且車禍救援情境及屬性日益複雜，為提升消防局消防人員對大型車輛事故的應變能力及技術水準，消防局特搜大隊於今(19)日上午9時30分，在青埔消防分隊前廣場舉辦「車禍重型救援聯合演練」，此次演練由特搜大隊主辦，並結合第二救災救護大隊青埔分隊共同參與，模擬大貨車與行人發生之重大交通事故，造成多人受困受傷，全面檢驗消防人員在重大事故中的快速反應與精準救援能力。

「車禍重型救援聯合演練」現場模擬大貨車與行人發生之重大交通事故，造成多人受困受傷。圖：消防局提供

特搜大隊表示，演練過程中，救援隊伍進行了破壞器材操作、限制位移、創造支點、建立頂昇、跟隨負載、鎖固後救援、側向力處理及創造救援空間等多項車禍重型救援技術，藉由情境擬真的實地操作，考驗了隊伍在面對複雜事故時，能夠如何快速、有效、安全地完成救援任務，值得一提的是，此次演練採取特搜隊與轄區消防分隊的聯合協作模式，跳脫單一大隊操作的模式，更貼近實際災害現場。各單位指揮官在演練中緊密協調、有效調度，確保整體救援流程無縫接軌，迅速而安全地完成各項救援任務。

各單位指揮官在演練中緊密協調、有效調度，確保整體救援流程無縫接軌，迅速而安全地完成各項救援任務。圖：消防局提供

特搜大隊指出，此次演練不僅是定期加強救災人員專業技術的重要一環，還通過跨單位的協同合作，進一步檢視平時整備訓練的成果，這樣的實地演練不僅增強了消防人員對事故現場分工與協作的熟悉度，也展現了特搜隊在重大事故中的專業特色和精準的應變策略，特搜大隊也強調，面對現實中的車禍事故，安全與效率往往是關鍵因素，因此這類演練有助於在緊急情況下發揮最大救援效能，保障市民的生命安全。

同時，消防局再次提醒市民，由於大型車輛擁有較大的視線死角，駕駛人及行人應特別注意，避免在大型行車輛行駛或轉彎過程中進入大型車輛的視野死角區域，無論是汽、機車、自行車還是行人，都應保持足夠距離，確保用路安全，減少交通事故發生的風險。

本文章來自《桃園電子報》。原文：桃消特搜大隊車禍重型救援演練登場 強化重大交通事故應變策略