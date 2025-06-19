台中龍井驚悚酒駕死亡車禍！63歲休旅車駕駛撞橋墩身亡

台中市龍井區昨晚近10時傳出死亡車禍，63歲林姓男子駕駛休旅車，載58歲張姓友人行經龍田陸橋，撞上橋墩側欄，2人受困車內，經消防救出，林男送醫不治，張男仍在醫院救護中。警方查出，林抽血檢驗有酒精反應，詳情由警方調查釐清中。

昨晚9時51分，林男開著黑色休旅車載張姓友人沿龍井區中華路一段往北行駛，行經龍田路橋前，自撞路橋外側護欄，由於撞擊力道大，車頭呈U字型凹陷，安全氣囊爆開，擋風玻璃碎裂，嚴重損毀，2人受困車內。

台中市消防局獲報後，立即派遣大肚、犁份及龍井分隊趕赴現場救援，破壞車體將兩人救出，立即進行緊急救護處置後，緊急送往光田醫院搶救，林男仍因傷勢過重不治，張男送醫救護後暫無生命危險。

烏日警分局表示，經報請檢察官同意抽血檢驗，發現駕駛人體內有酒精反應，全案依事故處理程序調查處理，事故詳細肇事原因待進一步調查釐清。

烏日警分局呼籲，駕駛人行車時應注意車前狀況及道路環境，隨時採取必要之安全措施，同時切勿心存僥倖酒後駕車，酒後應以「指定駕駛」、「酒後代駕」等方式安全返家，防制酒駕人人有責，同車乘客應盡勸阻駕駛人不可酒駕義務，未盡義務者，面臨連坐罰製單舉發處罰。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康