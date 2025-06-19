快訊

安泰銀主辦陶朱隱園聯貸又踩雷 業界解讀為何頻失手

沒有言論自由了？法國極右派如何扭曲語言削弱民主

MLB／大谷翔平連8打數無安打 道奇靠史密斯再見轟豪取5連勝

聽新聞
0:00 / 0:00

台中龍井驚悚酒駕死亡車禍！63歲休旅車駕駛撞橋墩身亡

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

台中市龍井區昨晚近10時傳出死亡車禍，63歲林姓男子駕駛休旅車，載58歲張姓友人行經龍田陸橋，撞上橋墩側欄，2人受困車內，經消防救出，林男送醫不治，張男仍在醫院救護中。警方查出，林抽血檢驗有酒精反應，詳情由警方調查釐清中。

昨晚9時51分，林男開著黑色休旅車載張姓友人沿龍井區中華路一段往北行駛，行經龍田路橋前，自撞路橋外側護欄，由於撞擊力道大，車頭呈U字型凹陷，安全氣囊爆開，擋風玻璃碎裂，嚴重損毀，2人受困車內。

台中市消防局獲報後，立即派遣大肚、犁份及龍井分隊趕赴現場救援，破壞車體將兩人救出，立即進行緊急救護處置後，緊急送往光田醫院搶救，林男仍因傷勢過重不治，張男送醫救護後暫無生命危險。

烏日警分局表示，經報請檢察官同意抽血檢驗，發現駕駛人體內有酒精反應，全案依事故處理程序調查處理，事故詳細肇事原因待進一步調查釐清。

烏日警分局呼籲，駕駛人行車時應注意車前狀況及道路環境，隨時採取必要之安全措施，同時切勿心存僥倖酒後駕車，酒後應以「指定駕駛」、「酒後代駕」等方式安全返家，防制酒駕人人有責，同車乘客應盡勸阻駕駛人不可酒駕義務，未盡義務者，面臨連坐罰製單舉發處罰。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

63歲林姓男子開車載58歲張姓友人撞上台中龍井龍田陸橋橋墩側欄，整輛車頭凹陷變形，林男送醫不治。圖／讀者提供
63歲林姓男子開車載58歲張姓友人撞上台中龍井龍田陸橋橋墩側欄，整輛車頭凹陷變形，林男送醫不治。圖／讀者提供
63歲林姓男子開車載58歲張姓友人撞上台中龍井龍田陸橋橋墩側欄，整輛車頭凹陷變形，林男送醫不治。圖／讀者提供
63歲林姓男子開車載58歲張姓友人撞上台中龍井龍田陸橋橋墩側欄，整輛車頭凹陷變形，林男送醫不治。圖／讀者提供
63歲林姓男子開車載58歲張姓友人撞上台中龍井龍田陸橋橋墩側欄，整輛車頭凹陷變形，林男送醫不治。圖／讀者提供
63歲林姓男子開車載58歲張姓友人撞上台中龍井龍田陸橋橋墩側欄，整輛車頭凹陷變形，林男送醫不治。圖／讀者提供

酒駕

延伸閱讀

花蓮縣府購置13.5萬避難救護包 今起發放至家戶與學校

台南母女清晨務農遇死亡車禍雙雙喪命 檢方相驗死因曝

獨／高雄酒駕闖紅燈死亡車禍頻傳 警連兩周每天大執法

母為11歲女兒生日砸「百萬慶生」 贈勞力士與休旅車惹議

相關新聞

影／Uber違停載客遭追撞...新北騎士噴飛重傷昏迷 事故畫面曝

新北市30歲黃男今天凌晨騎機車行經板橋區三民路時，疑因未注意車前狀況猛撞前方1輛違停正在載客的Uber，黃男當場噴飛頭部...

影／當帝王還是見閻王？她無視紅燈悠哉過斑馬線 警：車仍要禮讓

一名女子昨天下午1時許，步行通過台南市東區長榮路三段行人穿越道時，無視汽機車是綠燈，直接穿越；有駕駛將畫面放上網路，警方...

影／波蘭男來台觀光「狂摸3台女屁股」 他姊急道歉...掏破萬元和解

37歲的波蘭籍K姓男子昨天涉嫌在北市中山區街道騎樓對女子性騷、摸臀部，至少3人受害，北市警方獲報趕抵，由於現場2名受害女...

台中龍井驚悚酒駕死亡車禍！63歲休旅車駕駛撞橋墩身亡

台中市龍井區昨晚近10時傳出死亡車禍，63歲林姓男子駕駛休旅車，載58歲張姓友人行經龍田陸橋，撞上橋墩側欄，2人受困車內...

高雄茄萣驚見離奇男屍 倒臥工寮內明顯死亡

高雄市茄萣區今天上午有民眾報案稱在一處工寮發現男子倒臥死亡，警方到場後證實為事發前不久離家的潘姓男子，不明原因出現在該工...

影／新北警車鳴笛追逃犯 目擊民眾PO網喊帥「馬路時間靜止」

新北市三重警方昨天下午飛車追捕酒駕失聯移工，民眾目擊發文貼網，活靈活現形容像在拍電影，超級緊張又刺激，尤其「警笛一響真的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。