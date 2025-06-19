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影／Uber違停載客遭追撞...新北騎士噴飛重傷昏迷 事故畫面曝
新北市30歲黃男今天凌晨騎機車行經板橋區三民路時，疑因未注意車前狀況猛撞前方1輛違停正在載客的Uber，黃男當場噴飛頭部重創。救護人員到場發現黃男失去意識，緊急送醫目前仍昏迷。海山警對違停的高男開出罰單，確切肇責歸屬仍待釐清。
據了解，受傷的30歲黃姓男子今天凌晨1時許騎機車行經板橋區三民路一段時，前方1輛違停在路邊的Uber載完客正要起步，黃男疑似未注意車前狀況猛撞Uber車尾，巨大的撞擊力導致黃男當場噴飛重摔，頭部受創血流如注。違停的48歲Uber司機高男則未受傷。
警方及救護人員獲報到場，發現黃男昏迷立即將他送醫，目前仍在醫院救治中。海山警調查後，依違反道路交通管理處罰條例第55條1項4款：併排臨時停車對高男開出罰單，依法可處300元以上600元以下罰款。確切車禍原因及肇責歸屬仍待警方調查釐清。
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