快訊

安泰銀主辦陶朱隱園聯貸又踩雷 業界解讀為何頻失手

沒有言論自由了？法國極右派如何扭曲語言削弱民主

MLB／大谷翔平連8打數無安打 道奇靠史密斯再見轟豪取5連勝

聽新聞
0:00 / 0:00

影／Uber違停載客遭追撞...新北騎士噴飛重傷昏迷 事故畫面曝

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市30歲黃男今天凌晨騎機車行經板橋區三民路時，疑因未注意車前狀況猛撞前方1輛違停正在載客的Uber，黃男當場噴飛頭部重創。救護人員到場發現黃男失去意識，緊急送醫目前仍昏迷。海山警對違停的高男開出罰單，確切肇責歸屬仍待釐清。

據了解，受傷的30歲黃姓男子今天凌晨1時許騎機車行經板橋區三民路一段時，前方1輛違停在路邊的Uber載完客正要起步，黃男疑似未注意車前狀況猛撞Uber車尾，巨大的撞擊力導致黃男當場噴飛重摔，頭部受創血流如注。違停的48歲Uber司機高男則未受傷。

警方及救護人員獲報到場，發現黃男昏迷立即將他送醫，目前仍在醫院救治中。海山警調查後，依違反道路交通管理處罰條例第55條1項4款：併排臨時停車對高男開出罰單，依法可處300元以上600元以下罰款。確切車禍原因及肇責歸屬仍待警方調查釐清。

黃姓騎士撞上違停載客的Uber轎車。記者黃子騰／翻攝
黃姓騎士撞上違停載客的Uber轎車。記者黃子騰／翻攝
Uber車尾被撞的嚴重凹陷。記者黃子騰／翻攝
Uber車尾被撞的嚴重凹陷。記者黃子騰／翻攝

違停

延伸閱讀

台74線北屯段傳3貨車追撞 25歲小貨車駕駛OHCA送醫搶救

台中警局停車開單「全面電子化」杜絕「紅白單」弊端！

台中熟女違停第五市場 見人蒐證罵「垃圾」判無罪確定

好市多、Uber Eats 合作推外送

相關新聞

影／Uber違停載客遭追撞...新北騎士噴飛重傷昏迷 事故畫面曝

新北市30歲黃男今天凌晨騎機車行經板橋區三民路時，疑因未注意車前狀況猛撞前方1輛違停正在載客的Uber，黃男當場噴飛頭部...

影／當帝王還是見閻王？她無視紅燈悠哉過斑馬線 警：車仍要禮讓

一名女子昨天下午1時許，步行通過台南市東區長榮路三段行人穿越道時，無視汽機車是綠燈，直接穿越；有駕駛將畫面放上網路，警方...

影／波蘭男來台觀光「狂摸3台女屁股」 他姊急道歉...掏破萬元和解

37歲的波蘭籍K姓男子昨天涉嫌在北市中山區街道騎樓對女子性騷、摸臀部，至少3人受害，北市警方獲報趕抵，由於現場2名受害女...

娃娃機大盜飛車撞警開一槍脫逃 跳山坡摔斷腿落網

橫行桃園、新竹地區的50歲彭姓男子專門鎖定無人看管娃娃機店，暴力破壞機台搜刮財物，身犯5條竊盜案遭通緝，警方追捕過程，彭...

台中龍井驚悚酒駕死亡車禍！63歲休旅車駕駛撞橋墩身亡

台中市龍井區昨晚近10時傳出死亡車禍，63歲林姓男子駕駛休旅車，載58歲張姓友人行經龍田陸橋，撞上橋墩側欄，2人受困車內...

高雄茄萣驚見離奇男屍 倒臥工寮內明顯死亡

高雄市茄萣區今天上午有民眾報案稱在一處工寮發現男子倒臥死亡，警方到場後證實為事發前不久離家的潘姓男子，不明原因出現在該工...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。