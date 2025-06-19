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高雄茄萣驚見離奇男屍 倒臥工寮內明顯死亡
高雄市茄萣區今天上午有民眾報案稱在一處工寮發現男子倒臥死亡，警方到場後證實為事發前不久離家的潘姓男子，不明原因出現在該工寮內身亡，警方詢問潘男家屬是否事前有異樣，家屬稱確實近期有點狀況，但不知為何會跑到工寮進而發生憾事，警方已報請檢察官相驗釐清死因。
湖內警分局表示，死者潘姓男子是在今天上午被發現倒臥在茄萣區的一處工寮內，家屬稱潘男過去曾有多項慢性病史，近期狀態不佳，事發前突然離家外出，之後就被發現倒在工寮內已沒了氣息，但工寮內沒有發現打鬥痕跡。
警方指出，已派員通報鑑識小組勘察。經查，但初步研判工寮內沒有明顯外力介入或打鬥跡象，不過警方為求慎重，已經報請橋頭地檢署檢察官依法相驗，要釐清男子死因。
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