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桃園環警攜手「降噪」噪音猴花3萬改管超標下場慘

桃園電子報／ 桃園電子報

桃園市環境保護局攜手桃園警分局，在昨（18）日晚間8時至11時，設立噪音檢測點執行「靜桃專案」，出動10組16名員警騎乘警用機車在周邊實施機動攔查，帶到檢測點做噪音檢測，合計攔查14部汽機車，共7部噪音超標，均當場立即開單告發，擾人的改管噪音及無照駕駛違規無一倖免，共開罰了2萬3千餘元。

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環保局攜手桃園分局在昨日晚間8時至11時，設立噪音檢測。圖：警方提供

桃園分局提到，埔子所警員羅上泉攔查一部自小客車排氣管發出巨大噪音，經攔檢帶往噪音檢測，測得噪音108分貝，標準為87分貝，足足超過21分貝。環保局開單告發，駕駛當場噴飛3600元，無奈表示今(114)年4月才花了3萬改了排氣管，但是帥沒兩個月就被攔查開罰了3次，直呼實在是花錢受罪、有夠倒楣。

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此次合計攔查14部汽機車，共7部噪音超標，均當場立即開單告發。圖：警方提供

埔子所警員羅元笙也攔查一部大型重機車實施檢測，測得噪音108分貝，標準為94分貝，超過14分貝，環保局開單告發，駕駛當場挨罰3000元；交通組巡官劉柏春則發現一個年輕人騎乘噪音車，還刻意繞道規避稽查，然仍被揪出接受檢測，噪音雖然合格，但是本身無照駕駛，加上闖紅燈等違規，當場噴飛將近1萬元，損失慘重。

桃園分局說明，「靜桃專案」是在桃園區各熱點時段、路段加強做警政蒐證通報改裝噪音車，尤其著重在深夜10時至隔日清晨6時來加強拍照蒐證通報，以遏止改裝噪音車輛深夜擾民情事，經環保局統計，環、警、監聯合加強稽查取締，相關陳情減量達3成多，顯示市府治理的「決心與速度」，跨局處「靜桃大聯盟」攜手合作達到相當的成效。

環保局噪音管制科長吳小萬表示，將透過「聲音照相」科技執法，以及「車牌辨識」、「影像辨識」物聯網建立模型，綿密環、警、監聯合稽查勤務作為，有效打擊違法改裝噪音車，相關陳情案件下降達32%。

桃園分局也強調，分局將於署假前夕，持續針對「取締酒後駕車、非法改裝噪音車、超速、闖紅燈、不停讓行人、無照駕駛、行人違規」等重點違規精準打擊，除了防制車禍外，也藉由綿密的勤務作為，維護暑假期間轄區治安及交安，更要還給市民安全寧靜的生活環境。

本文章來自《桃園電子報》。原文：桃園環警攜手「降噪」噪音猴花3萬改管超標下場慘

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環保局 桃園 噪音

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