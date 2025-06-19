影／當帝王還是見閻王？她無視紅燈悠哉過斑馬線 警：車仍要禮讓

一名女子昨天下午1時許，步行通過台南市東區長榮路三段行人穿越道時，無視汽機車是綠燈，直接穿越；有駕駛將畫面放上網路，警方說明，行人不依號誌違規穿越道路，違反道管條例可處500元罰鍰，但車輛行近行人穿越道，仍應禮讓行人，若接到檢舉均會開罰。

目擊的駕駛將行車記錄器影像投稿至「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」，指出行人地獄，地獄行人（人本交通，請禮讓行人），希望她是在做社會實驗，不然在台南這行為還是挺危險的。網友留言討論「想當帝王，先見閻王。觀念不改，沒機會改」、「他還以為這裡是倫敦」。

「霸王條款諒你不敢撞我，現在非常多這種人」、「這種叫做行人地獄嗎？還是應該要做開車者跟騎車的地獄。行人闖紅燈被撞了車了還要被罰還要賠償，台灣的法律在不改這種的行人只怕會越來越多。因為他們就在賭若是他們沒有死了還是可以再拿到一筆賠償金」。

轄區第一警分局交通組巡官楊文杰說明，影片中行人不依號誌違規穿越道路，已違反道路交通管理處罰條例第78條，處以500元罰鍰；惟車輛行駛道路，仍需優先禮讓行人通行，若警方收到檢舉，會對行人、不禮讓行人的車輛開罰。

警方指出，即使行人闖紅燈，車輛也應禮讓，這是根據道路交通安全規則第103條第2項「汽車行近行人穿越道，遇有行人穿越、攜帶白手杖或導盲犬之視覺功能障礙者時，無論有無交通指揮人員指揮或號誌指示，均應暫停讓行人、視覺功能障礙者先行通過」。

如果因為行人闖紅燈而發生事故，警方會對汽車和行人雙方進行開罰，並依肇事責任比例，由雙方負擔相關的民事賠償責任；車輛未禮讓行人，罰鍰為1200至6000元，記違規點數3點，需上道安講習課程。