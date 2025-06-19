影／新北警車鳴笛追逃犯 目擊民眾PO網喊帥「馬路時間靜止」

新北市三重警方昨天下午飛車追捕酒駕失聯移工，民眾目擊發文貼網，活靈活現形容像在拍電影，超級緊張又刺激，尤其「警笛一響真的是滿帥的，馬路上像時間暫停一樣，大家全都靜止」，甚至懊悔當時沒伸出腳去絆倒逃犯。

員警昨天下午3時38分，騎機車巡邏三重頂崁工業區經光復路一段68巷口，發現越南籍34歲陳男騎機車形跡可疑，趨前示意停車受檢，陳男立即加速逃逸。

員警鳴笛追至重新路五段，趁對方想從中興南街口左轉，將他的機車鏟倒，陳男迅速起身狂奔還想再跑，被警用機車追上，坦承自己是失聯移工。

他被上銬帶上巡邏車，返回派出所途中又被聞到酒味，酒測值超標，警詢後依公共危險罪嫌、違反入出國及移民法，移送新北地檢署、移民署新北專勤隊偵辦。