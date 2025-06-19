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影／身材好又敢玩...基隆小吃店2陸籍女脫衣陪酒 警衝入急掩酥胸

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆市愛一路一家小吃店暗藏春色，近日警方獲報有女侍脫衣陪酒，經蒐集相關事證後昨晚持搜索票進入包廂，當場查獲兩名大陸籍女子露出酥胸，正與男客喝酒尋歡作樂，全都帶回，警訊後今天將林姓現場負責人及兩女依妨害風化等罪嫌移送基隆地檢署偵辦。

市警局督察科靖紀小組、八堵分駐所與暖暖派出所近日獲報該小吃有脫衣陪酒，身材好又敢玩，生意很好。警方昨晚10時許，見時機成熟，持搜索票進入包廂內時，發現林姓、黃姓大陸籍女子脫去上半身露胸部與男酒客飲酒作樂，員警進入逮捕兩人，兩女緊急拿衣遮掩身體。

警方說，逮捕現場林姓負責人帶回訊問，另實質負責人因案發時並未到場，則依法函送法辦，釐清涉案情形。

警方查出，兩女分別40、50多歲，身材保養得宜，在昏暗的燈光下仍很受酒客歡迎，點名坐陪脫衣陪酒黃女嫁來台灣已有台灣國籍，林女是以探親名義來台，已逾期，到小吃店涉嫌脫衣陪酒。

基隆小吃店2陸籍女脫衣陪酒藏春色，警衝入急掩酥胸。記者游明煌／翻攝
基隆小吃店2陸籍女脫衣陪酒藏春色，警衝入急掩酥胸。記者游明煌／翻攝

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