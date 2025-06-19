影／網學喪屍煙彈 北市刑大新店山區攻堅逮人起獲2公斤毒
台北市刑大偵八隊發現36歲陳姓男子，在新北市新店山區租屋處製作喪屍煙彈，這個月初攻堅逮人，並起獲近兩公斤的依托咪酯煙油成品。
警方指出，台北市保安警察大隊查獲一起毒品案，偵八隊根據案件情資向上溯源，調閱相關資料分析比對出陳姓犯嫌，他在新北市新店山區一帶租屋製毒，藉偏僻山區掩蔽製毒據點並藏放大量毒品。
警方說，陳嫌本身雖不具化學背景，但煙彈分裝門檻很低，工具簡單，煙油與空的煙彈殼取得容易，再混入依托咪酯原料即可。陳嫌從網路學習各種煙彈製作方式，自行調配化學藥品比例，製成依托咪酯煙彈。
警方長期蒐證，見時機成熟，持搜索票與特勤警力破門查緝陳嫌到案，查扣依托咪酯原料2包(毛重239公克)、依托咪酯煙油成品29罐(毛重1.9公斤)、愷他命2包(毛重13公克)、丙二醇、甘油各一桶、分裝攪拌設備1批及贓款20萬8000元，全案詢後依毒品罪嫌移送台北地檢署偵辦。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
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