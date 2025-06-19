快訊

多所大學禁用廠牌行動電源 他帶去日本旅遊充電竟爆炸燒掉民宿地板

錯過替哥哥換位機會！印航空難奇蹟倖存者飽受折磨：希望沒活下來

中國漫記／稀土制裁延燒至台灣 半導體業能全身而退？

影／網學喪屍煙彈 北市刑大新店山區攻堅逮人起獲2公斤毒

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

台北市刑大偵八隊發現36歲陳姓男子，在新北市新店山區租屋處製作喪屍煙彈，這個月初攻堅逮人，並起獲近兩公斤的依托咪酯煙油成品。

警方指出，台北市保安警察大隊查獲一起毒品案，偵八隊根據案件情資向上溯源，調閱相關資料分析比對出陳姓犯嫌，他在新北市新店山區一帶租屋製毒，藉偏僻山區掩蔽製毒據點並藏放大量毒品。

警方說，陳嫌本身雖不具化學背景，但煙彈分裝門檻很低，工具簡單，煙油與空的煙彈殼取得容易，再混入依托咪酯原料即可。陳嫌從網路學習各種煙彈製作方式，自行調配化學藥品比例，製成依托咪酯煙彈。  

警方長期蒐證，見時機成熟，持搜索票與特勤警力破門查緝陳嫌到案，查扣依托咪酯原料2包(毛重239公克)、依托咪酯煙油成品29罐(毛重1.9公斤)、愷他命2包(毛重13公克)、丙二醇、甘油各一桶、分裝攪拌設備1批及贓款20萬8000元，全案詢後依毒品罪嫌移送台北地檢署偵辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

陳姓男子在新北市新店山區製作喪屍煙彈，台北市刑大攻堅逮人。記者廖炳棋／翻攝
陳姓男子在新北市新店山區製作喪屍煙彈，台北市刑大攻堅逮人。記者廖炳棋／翻攝
陳姓男子在新北市新店山區製作喪屍煙彈，台北市刑大攻堅逮人。記者廖炳棋／翻攝
陳姓男子在新北市新店山區製作喪屍煙彈，台北市刑大攻堅逮人。記者廖炳棋／翻攝
陳姓男子在新北市新店山區製作喪屍煙彈，台北市刑大攻堅逮人。記者廖炳棋／翻攝
陳姓男子在新北市新店山區製作喪屍煙彈，台北市刑大攻堅逮人。記者廖炳棋／翻攝

毒品 喪屍煙彈

延伸閱讀

台灣勞動力短缺...一數字曝北市銀髮勞工成勞動市場重要助力

中山警溯源逮喪屍煙彈藥頭 他見霹靂小組攻堅...一度跳窗逃逸

議員憂小熊毒軟糖充斥校園 侯友宜：喪屍煙彈是新北建議列毒品的

雲林破獲大宗喪屍菸彈販賣集團 檢察官曹瑞宏及警員獲政院表揚

相關新聞

台中黑戶青年「單純如孩童」安置街友中繼宅惹議 社會局說話了

台中市21歲黃姓青年因未報戶口，今年5月8日露宿街頭被北屯區北京里長蘇乙青發現通報，社會局協助安置在一般稱為街友中繼住宅...

影／新北警車鳴笛追逃犯 目擊民眾PO網喊帥「馬路時間靜止」

新北市三重警方昨天下午飛車追捕酒駕失聯移工，民眾目擊發文貼網，活靈活現形容像在拍電影，超級緊張又刺激，尤其「警笛一響真的...

影／身材好又敢玩...基隆小吃店2陸籍女脫衣陪酒 警衝入急掩酥胸

基隆市愛一路一家小吃店暗藏春色，近日警方獲報有女侍脫衣陪酒，經蒐集相關事證後昨晚持搜索票進入包廂，當場查獲兩名大陸籍女子...

影／網學喪屍煙彈 北市刑大新店山區攻堅逮人起獲2公斤毒

台北市刑大偵八隊發現36歲陳姓男子，在新北市新店山區租屋處製作喪屍煙彈，這個月初攻堅逮人，並起獲近兩公斤的依托咪酯煙油成...

影／波蘭男來台觀光「狂摸3台女屁股」 他姊急道歉...掏破萬元和解

37歲的波蘭籍K姓男子昨天涉嫌在北市中山區街道騎樓對女子性騷、摸臀部，至少3人受害，北市警方獲報趕抵，由於現場2名受害女...

高雄宵小業闖工地 爬鷹架進鄰屋翻箱倒櫃偷走90萬金飾

高雄鹽埕區鄭姓女子5月中外出旅遊，回家後發現屋內現金、黃金、珠寶等財物全部遭竊，財損逾90萬元，鹽埕警分局獲報後，發現竊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。